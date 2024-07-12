113分科數甲／概念公式是解題關鍵！棋盤考排列組合印象深 、「幾何」題目多
113學年度分科測驗今天登場，下午第1節考數甲，部分高雄考生表示，整體難度偏適中，作答還算順暢，但需要基礎穩固，將許多概念公式靈活運用融會貫通，才能得出答案。
113學年分科測驗今天舉行第1天考試，下午第1節考數甲，在高雄一考區國立高雄師範大學應試的蘇姓考生向中央社記者表示，這次數甲較歷屆考題簡單，整體難度算適中，考題方面出蠻多的平面幾何圖形，但若有把基礎打穩，作答起來應該會挺順暢的。
高雄市立中山高中黃姓考生也認為，這次考題整體難度一般，多選題部分需要用到較多不一樣的解題技巧跟公式才能得出答案，過程有稍微卡關，不過若有勤做歷屆考題，應可在時間內作答完。
高雄市私立天主教道明高中陳姓考生則說，作答過程都還算順利，以自己來說，在面對排列組合問題時感到較為吃力，其中有一題是要解出5X5棋盤每行每列不可有重複城堡出現的排列組合，是令人印象深刻的題型。非選題難度也有一定挑戰性，最重要是基礎要穩，每個概念公式腦袋內都要相當清晰，才能拿到高分。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言