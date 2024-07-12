113分科化學／探究題考生喊難 高中師：圖文題型多考驗理解力

113學年度分科測驗今天登場，上午第2節考化學，部分新竹地區考生表示，考題整體中間偏易，有測驗實驗實作相關內容，整體試題以概念為主，考試時間充足還可進行檢查。

新竹高中楊姓考生接受中央社記者訪問時指出，今年化學科試題中間偏易，不少試題所考驗的概念在歷年考題皆有出現過，他在65分鐘完成答題，並有時間進行檢查。

林姓考生說，探究題要推測實驗結果，難度高答題時間較長。

新竹女中李姓考生表示，今年化學科試題大量測驗基本概念，有機化合物的考題也不少，手寫題有問到實驗器材名稱，例如漏斗、滴定管等，她都能順利答題，考題難易度是中間偏易。

建功高中邱姓考生指出，此次化學科考題有測驗化學鏈長短，另有要進行分析化合物反應過程與產物，難度稍高，但整體試題簡單。

新竹高中化學老師蔡麗菁告訴中央社記者，試題結合科技與生活應用，包含如何用石灰捕獲二氧化碳，要藉由圖表判斷化學反應狀況，以及生質柴油替代石油概念，考驗學生對有機化合物的反應，還有檢測有機物的方法及分離混合物方法，屬跨領域考題。

蔡麗菁表示，在探究題方面，試題中有描述新的實驗情境，學生要循題目進行分析推理才能寫出實驗結果，難度稍高；不過，在記憶性題目也有一定占比，包含測試有機化合物，元素性質、分子結構等，學生若有背都可寫出，等於是「送分題」。

新竹高中化學老師鍾裕霖指出，以這3年考題分析探討，今年試題較去年簡單，題目多以圖文呈現且1題中測驗多個概念，考驗學生對於圖表與題目敘述理解與融會貫通能力。

鍾裕霖說，過去舊課綱試題頁數約有7頁面，多以文字敘述為主但圖表少，現新課綱頁數11頁則以圖文方式入題，考驗閱讀能力與理解力。