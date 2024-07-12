113分科化學／大量有機化學判讀題 考生指多為「觀念背誦」：比舊課綱更生活化

大學入學「113學年度分科測驗」今日登場，首日第二科是化學科，考生多數認為今年「有機化學」考題非常多，也有很多須依靠背誦的觀念題，反而計算題較少，生活類型題目如廢棄食用油轉為生質柴油，也有考到官能基、酸鹼性及氧化還原等原理，整體難易度適中。

新莊高中賴以宸表示，今年較難的題目如有關石灰的化學式，與其分解出二氧化碳的化學反應，如果沒有背岀基本知識，很可能整個題組都無法作答，此次與舊課綱比起來，題型生活化許多；中山高中社會組考生刁彥町表示，選擇題難度不高，像是考實驗器材名稱就很簡單，而手寫的非選題較難，考驗化學式背誦與計算。

高雄中學學生陳逸明說，今年考題比去年簡單很多，計算題偏少，背誦項目較多，像是非選擇題的倒數第2題是有關常見的化學式，常做題目就會感覺眼熟，幾乎一下就能判別出來，相對簡單許多。

另名高雄中學的吳姓考生表示，難易度跟往年差不多，計算比較少，比較難算的題目也會先給計算結果，由考生自行帶入，題目以有機化學考最多，單選、多選、非選及題組都有；高雄中學學生王柏青則說，最有印象的是倒數第二題，考錯離子有關的分析元素甲乙丙丁化學式；整體來說計算偏少，主要考觀念。

想要來考試增加經驗的高雄醫學大學王姓考生認為，整體難易度中間偏難，計算比較少，有機化學考很多，印象最深的是有關廢棄食用油轉為生質柴油，較生活化。三民高中潘姓考生也覺得難易度適中，也沒有超出範圍，考了很多有機化學判讀題，有考到官能基、酸鹼性及氧化還原。