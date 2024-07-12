113分科物理／陸高考常見「腳踏車題組」難 補教：台大醫學生作答也吃力

113學年度分科測驗物理科，補教解題團隊預估較去年難一些，其中第24到26題組考腳踏車變速系統的原理，是108課綱較少著墨的「轉動」概念，考生寫起來恐怕會有些吃力。

得勝者文教解題團隊今天邀集多名補教、高中教師一同分析分科測驗物理科試題，預估5標依序是49、43、31、20、15級分（最高60級分），其中頂、前、均標較去年（112學年度）各低1級分。

補教老師邱博文指出，今年是108課綱第3次命題，已經比較穩定。整體而言是「說難不難，說簡單不簡單」，一些題目有陷阱，大意的學生可能會覺得簡單，拿到成績單就會想哭。

第24到26題組有一定難度，邱博文分析，108課綱將「轉動」的概念大部分刪掉了，雖然仍能從「力學」的角度切入，但考生恐怕不是很容易理解。尤其是題目還不是一般腳踏車，而是變速車，涉及前齒盤、後齒盤、鏈條傳遞產生力矩等概念，考生寫起來會有點辛苦。

邱博文提到，腳踏車的題目在中國的高考常出現，但台灣教材著墨不多。今天台大醫學系學生寫到這題，也覺得稍微有點吃力，作答起來沒有那麼平順，可見24到26題確實是比較困難的部分。如果題目能敘述得更清楚，或稍微簡化一些，對學生會更友善。

師大附中教師陸怡中表示，108課綱因為精簡時數，「轉動」等概念已併入其他單元，尤其題目考到腳踏車細部的運作原理，台灣課堂上普遍沒有強調這部分。不過，許多模擬考題出過腳踏車的原理，他自己出題時，也曾開發過相關題目。

陸怡中表示，今年試題難易度介於111學年度和112學年度分科測驗考題之間，比去年難一點點，但不會難太多，沒有非常繁雜的計算，但需要一定閱讀能力，程度好的學生還是可拿高分。