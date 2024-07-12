113分科物理／ 非選難度提升、占分比往年高 「1單元」考題出現頻率高

113學年度分科測驗今天登場，上午第1節考物理。部分桃園市考生表示，選擇題較簡單，非選題偏冷門，需複雜計算、難度較高，且占分比以往提高，考題整體而言中間偏難。

陳姓考生說，選擇題大多考觀念，不乏簡單送分題，計算不多，但非選題難度大幅提升且很冷門、計算複雜，平常練習時根本沒碰過。

林姓考生表示，非選題有考到3段變速系統腳踏車，計算層次多，越算越複雜，寫得很有壓力，感覺已失分，且題目上有些圖示和符號敘述不清，要來來回回閱讀、思考才能理解。

劉姓考生說，感覺整體而言還是考觀念，如果沒徹底理解、融會貫通就很難拿分。考題很多結合時事如烏俄戰爭、生活情境等，電磁學相關考題也很多。