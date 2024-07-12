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113分科物理／花蓮強震、俄烏戰爭時事入題 全教總：單選10題有小瑕疵

中央社／ 台北12日電
全國教師工會總聯合會12日邀集高中教師分析分科測驗試題，解題團隊指出，今年度物理科試題取材結合生活和時事新聞及科學的實際應用。全教總提供
全國教師工會總聯合會12日邀集高中教師分析分科測驗試題，解題團隊指出，今年度物理科試題取材結合生活和時事新聞及科學的實際應用。全教總提供

113學年度分科測驗，出現大量時事，結合科學的實際應用，例如考到俄烏戰爭低軌衛星主題，測驗考生人造衛星與行星相關概念；花蓮地震時台北101大樓阻尼器，討論振動週期。

全國教師工會總聯合會（全教總）今天邀集高中第一線教師分析分科測驗試題，上午第一科物理科，老師認為符合108課綱核心素養概念，尤其是實驗題結合課本教材的實驗，測驗實驗原理與步驟，取材自課綱領域內容。

解題團隊指出，今年度試題取材結合生活和時事新聞及科學的實際應用，包括俄烏戰爭低軌衛星主題，測驗考生人造衛星與行星的相關概念；科學博物館實驗演示，測驗考生金屬籠內（法拉第籠）電場或電力線概念。

花蓮地震讓許多考生記憶猶新，這次分科測驗考到台北101大樓的阻尼器減震系統，討論振動週期概念；另外包括新款車的碰撞安全系統測試，風能再生能源，以及三段變速系統腳踏車等，也都進入考題當中。

單選第10題被認為有小瑕疵，解題團隊建議，題目語意應能更清楚說明水滴造成的是脈衝波還是週期波，因為會影響考生作答的思考方向。

113分科測驗 全教總 物理科

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