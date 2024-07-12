分科測驗今登場 4.2萬人應試

大學分科測驗今明兩天登場，約四點二萬人報考，首日考物理、化學、數學甲與生物，其中又以數學甲二點六萬人選考，占總報名人數六成三，為所有科目之冠。台大也提醒考生，務必攜帶身分證或有照片的健保卡等應試有效證件。

氣象署表示，今天各地高溫可達卅六度，台東有焚風發生機率，高溫可達卅八度，午後雷雨區主要在大台北、宜花及山區；周六雨區將擴大，各地需留意午後雷雨。

大考中心統計，今年四點二萬名考生編配於廿九個考區，四十一個分區，一二七一個試場。首日應考科目中以數甲二點六萬人選考為最多，化學、物理科也分別約有二點三萬人報考，生物科約一點五萬人。

今年身心障礙生考場設於台大，計五十四人於身心障礙生考場應試，障別最多者仍為雙重及多重障礙，總計十二人，其次為自閉症七人、亞斯伯格症有四人。

台大註冊組長李宏森提醒，考生務必攜帶國民身分證、有照片的健保卡、汽機車駕駛執照或護照等應試有效證件正本，學生證非應試有效證件。手機應完全關機，並建議配戴傳統指針型手表應試，避免發出聲響遭扣分。