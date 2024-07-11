大學分科測驗12日舉行 新北3考場周邊紅線開放臨停接送

新北交通局說，113年大學分科測驗12日與13日舉行，新北市新莊高中、新北高中與永平高中共3間考場周邊紅線開放家長臨停接送，公車業者也加密班次，呼籲考生多利用大眾運輸。

新北市政府交通局交通管制工程科長林昭賢今天透過新聞稿表示，經會同警察局評估考場周邊道路交通狀況，3間考場周邊部分路段紅線於12日上午7時至下午6時止、13日上午7時至下午4時止開放臨時停車，部分人行道開放機慢車停放，以斜向停放1列為限，並應保持1.8公尺以上人行空間。

不過，林昭賢提醒，在路口10公尺內、公車站、消防栓及有妨礙他人、車通行處所仍禁止臨時停車。

林昭賢說，各考場開放紅線臨停及人行道機慢車停車範圍包括，新莊區新莊高中前中平路部分路段；三重區新北高中的三信路部分路段；永和區永平高中的仁愛路和永平路部分路段等。

交通局提醒，考場周邊部分道路開放臨停是為方便接送考生，駕駛人如果需要長時間停車，應停放停車場；另外，考場大多鄰近捷運站或公車站，呼籲考生與家屬多搭大眾運輸，而家長在臨停接送時仍應遵守相關規定，警方也會加強取締違規，維護考場周邊交通與安全。