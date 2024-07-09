113分科測驗4.2萬人報名 選考3科占比最高、2.6萬人選考數甲最多

113學年度分科測驗將於12日登場，今年有4.2萬人報名，選考科目以數學甲2.6萬人最多，約占總人數的6成3；考生以選考3科比率最高（4成8），其次是選考4科（3成1）。

大學入學考試中心舉辦的113學年度分科測驗訂於12日、13日舉行，第1天考物理、化學、數學甲、生物，第2天考歷史、地理、公民與社會，考生可自由選考。

根據大考中心資料顯示，113學年度分科測驗有4萬2138人報名，比112學年度（4萬2252人）減少114人，但比111學年度（2萬9086人）還高。

113學年度分科測驗以選考數學甲2萬6575人最多，占總報名人數的63.07%，其次是化學2萬3709人（56.27%）、物理2萬3135人（54.9%）、公民與社會2萬1147人（50.19%）、歷史2萬31人（47.75%）、地理1萬7750人（42.12%）、生物1萬5481人（36.74%）。

在選考科目數方面，大考中心資料顯示，113學年度分科測驗選考3科者最多，有2萬622人（48.94%），比率較112學年度略降；其次是選考4科有1萬3092人（31.07%），比率較112學年度略增；113學年度有2550人（6.05%）選考7科，比率和112學年度大致持平。

大考中心提醒考生於考前做好個人健康維護，如有需進入護理站，或有發燒或呼吸道症狀、COVID-19快篩陽性或確診者，建議全程佩戴口罩，而一般考生與監試人員建議自主佩戴口罩；考試當天建議考生可自備口罩備用，各考（分）區也備有適當數量口罩，供考生需求時使用。

夏季正是各種傳染疾病流行之際，大考中心希望考生隨時留意個人飲食與衛生習慣，勤洗手與消毒，多留意防範COVID-19、流感、腸病毒、登革熱等其他傳染疾病，並避免出入人潮擁擠的地方，關注自身健康狀態。