分科測驗7月12日登場 應考5大提醒一次看

113學年分科測驗訂於7月12日及13日舉行，約4.2萬人報考。大考中心整理5大應考提醒，包括攜帶應試有效正本、答題卷要簽名、行動電話要完全關機等。

113學年分科測驗訂於7月12日、7月13日舉行，第1天考物理、化學、數學甲、生物，第2天考歷史、地理、公民與社會，今年約4.2萬人報考。

大學入學考試中心整理5大應考提醒，考生務必攜帶應試有效證件正本（身分證、有照片健保卡、駕照、中華民國身心障礙證明、護照或居留證等其中之一）；行動電話完全關機；行動電話及穿戴式裝置禁止攜帶入座；考試開始鈴響起，答題卷簽全名；考試結束鈴聲響畢，應立即停止作答動作。

根據分科測驗簡章規定，未帶應試有效證件正本、答題卷未簽名者皆扣1級分；攜帶行動電話及穿戴式裝置入座，以及考試結束鈴聲響畢，未立即停止作答動作者，將視情節扣分；行動電話若未完全關機，不論置放位置，都扣減4級分。

大考中心也整理應考檢查表，涵蓋考前準備、考試當日出門前、進試場前、進試場後、作答時等類別，例如出門前要確認有攜帶應試有效證件正本、行動電話放臨時置物區時務必完全關機（含關閉鬧鈴、震動、提示音等功能）、考試開始鈴響前不得翻閱試題本或答題卷。