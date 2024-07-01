分科測驗衝刺／公民掌握3類時事 留意國會改革

分科測驗進入倒數計時，台中市立文華高中公民與社會科老師李佳浤表示，時事題對公民科來說相當關鍵，建議考生留意近半年國內、外的重大新聞時事，再結合公民的專業知識進行聯想與複習。

李佳浤表示，根據出題的統計，高三選修上、下冊的占比多達五成到六成。建議考生在最後衝刺階段應該盡量以選修上、下冊的內容為主體，再搭配高一、高二學測範圍的內容進行複習。

李佳浤建議考生，特別留意文本閱讀、圖表判讀等應用題型；在考前衝刺的黃金時間，將公民與社會課程中所教授的重要原理、原則再次複習，並練習以精簡文字來描述，最好能在十到十五字內簡要描述各項原則及重點。

談到公民科可能出題的時事，李佳浤分成經濟、法律與政治三大議題。經濟題除了傳統的重要考點供需關係、政府干預、國民所得帳等基本概念之外，新冠疫情引發的物價、房價上漲也要留意。他建議考生留意貨幣政策、財政政策基本觀念、通貨膨脹及通貨緊縮的圖表。

政治議題上，選修上冊的中國政治制度一直都是熱門考題，考生務必注意中國政治制度的架構以及各部門的職權。

兩岸議題也是重點，年初因「金門撞船事件」導致兩岸關係再度緊張等時事必須掌握。而近來國會改革，引發立院擴權的憲政爭議，與課本上政府體制以及釋憲制度有緊密的關聯。考生也必須建立相關知識概念。（系列完）