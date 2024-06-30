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分科測驗衝刺／地理注意台灣、環境議題

聯合報／ 記者董俞佳／台北報導

地理常是社會科決勝關鍵。高中與補教地理老師提醒，今年考題預期也傾向生活化，可以多留意台灣地理，能源議題、極端氣候等時事。至於較具挑戰性的繪圖題，掌握繪製要領，將是高分關鍵。

萬芳高中地理老師周岳虹表示，必修地理一和地理二是基本技能與概念，地理三則是以技能與概念為基礎，解讀各區域文化特色、問題內涵及解決策略，鞏固上述三者是得高分的基本盤。

補教地理老師吳敵推估，今年地理分科測驗台灣地理比重預計會偏高，建議多注意台灣環境議題，包括極端氣候、核廢水排放隨洋流移動、缺電危機、能源轉型、疾病地理（結合ＧＩＳ分析）等。

補教老師李威立提醒，如果有畫圖題，務必預留比較多的時間處理，像坐標軸、單位、圖形線條都應該多檢查，避免被扣分。（系列六）

113分科測驗

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