分科測驗衝刺／歷史留意跨冊統合 以哈戰延伸題

大學分科測驗進入倒數，補教老師馮敬之評析今年歷史科出題方向，認為綜觀前兩年試題，近半題目都考歷史知識點的理解與時序觀念，學習仍應以必修三冊為基礎，打好基本功；再者，考生應具有跨冊統合能力，選修一、二雖出題較少，但命題方向仍是跨冊主題式統整，結合必修三冊的知識點。

馮敬之說，台灣史重點仍是清領和日治時期，尤其清領後期沈、丁、劉的治台政策與日治皇民化時期。經濟史部分，荷、西與鄭氏土地制度，清領前期的大租小租與後期貿易，皆不可輕忽。

馮敬之也提到，東亞史、中國史比重較大，考生仍須理解中國歷朝歷代統治政策重點、政治制度、土地與賦稅制等。人群的移動與交流也是必考題，應認識歷史上的人群移動大事件，如經濟重心南移造成的三次人口遷徙、明清時期華人前往東南亞與美國等。

至於世界史重點，馮敬之認為，中古時期的基督教和伊斯蘭教是很喜歡出的類型，近代史以文藝復興後為主，尤其是地理大發現牽涉到三角貿易、物種交換等是考題重點。

馮敬之建議，時事可留意烏俄戰爭，如歷史上因戰爭而導致的難民與人群移動，或以俄烏關係為題幹的俄國、東歐、蘇聯或共產世界等主題；年初爆發以哈衝突，中東自廿世紀以來一直是全球衝突焦點，考題可導向二戰時屠殺猶太人、普世人權，或一九七○年代石油危機等命題。

馮敬之建議，必修前三冊練好基本功，掌握各時代特色，複習時可畫出時間軸，把不同事件放入時間脈絡中，有助於解題思考，最終則是掌握閱讀理解與文字論述力，強化閱讀掌握素養題。（系列五）