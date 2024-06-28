分科測驗衝刺／生物重圖形判讀 多練考古題

分科測驗生物科如何最後衝刺？高中教師表示，時事題部分，邦克列酸的毒理機制與光合作用氧的來源，都值得注意。補教老師則建議，一○八課綱教材的考題新穎多變，建議考生將近三年考題，至少重複做過三遍。

建國中學生物科教師劉玉山指出，生物科試題內容繁雜，同學切記不要慌亂，先清楚題目的關鍵問題是什麼？試題主要考核閱讀、擷取資訊、判圖能力及研究方法，以判圖為例，要習慣畫出平行Ｙ軸的直線以方便判斷。選修生物中神經內分泌、分子生物學、免疫等要精讀，掌握核心概念如酸鹼值、滲透壓、血壓恆定以及激素負回饋控制、受器種類、莖與根構造、光敏素、中性演化與天擇、哈溫定律等。

劉玉山表示，實驗題如光反應還原實驗，要了解DCPIP作用原理，物質的檢測以及水生與陸生植物的比較，有可能出現在考題中。閱讀題應仍以科學新知為主，如個人化醫療CAR-T細胞治療法以及諾貝爾生醫獎mRNA疫苗相關鹼基修飾等內容。時事題部分，邦克列酸的毒理機制與光合作用氧的來源，都值得注意。

補教老師游夏說，一○八課綱教材的考題新穎多變，建議考生將近三年考題，至少重複做過三遍。以建立圖形判讀題的解題規則，數據分析題的拆解模式，應以何種數據為基準進行比較分析，實驗題是近三年考題特色，占比約十分，主要在測試學生有無實際操作經驗，也注重實驗原理的理解，操作手法的正確性。例如一一二年的發酵管實驗考題就相當有難度。

考前幾天應將ＤＮＡ粗萃取、色層分析光、反應測定、青蛙解剖、雞翅解剖、病毒細菌的結構觀察，以及食物中有機物質的檢定等，再好好熟悉一遍。（系列四）