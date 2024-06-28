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申請入學缺額多在私校 頂大仍競爭
不少成績優異學生參與分科測驗「再拚一次」，認為申請入學缺額回流，角逐理想學系還有機會。今年申請入學缺額約一點一萬個，但主要缺額多在私立大學，公立大學前端熱門學系勢必競爭激烈，學者指出，想在分發入學取得進入熱門科系優勢，要先拿好兩張王牌。
根據甄選會規定，申請入學管道未招到學生的缺額均會回流至分發入學管道使用，今年申請入學缺額總計一萬一六七一個，若不論申請入學分發後仍放棄的學生，代表回流缺額至少逾一點一萬。
以台成清交四所大學為例，成大缺額較多二百卅個，台大其次一七八個、清大一二六個、陽明交大最少僅一○一個，絕大多數缺額則多出現在私立大學，部分學校缺額更上看五、六百。
陽明交大教務長陳永昇表示，今年如陽明交大等四間公立學校申請入學分發狀況還是不錯，但也代表缺額、回流至分發入學的名額會變少，屆時角逐分科測驗、欲循分發入學的考生要努力再努力，尤其電資、理工等學院熱門校系，要做好激烈競爭的準備。
得勝者文教升學輔導專家藍天予則表示，高中成績優異的考生近年多有高比率願意參加分科測驗、循分發入學，以今年趨勢，評估確實會較激烈，但前端學生有實力，當然也更願意挑戰。
中原大學教務長皮世明則認為，想在分發入學取得進入熱門科系優勢，前提是學測國、英要先考好，「先拿好這兩張王牌。」以此分科測驗準備的科目少，才會較有利。
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