都會區明星高中 報名分科測驗占比高

升大學最後一場大型考試分科測驗將於七月中旬登場，本報記者觀察，有都會區明星高中已於今年春季三至四月，就為學生規畫解題衝刺或模擬考班。高中校長指出，都會區明星高中參與分科測驗學生占比可達六成，不少考生待學測成績出爐後思考數天，早早就會決定參加分科測驗。

有學界指出，近年明星高中學生參與分科測驗意願高，如台中女中今年四月底就規畫了分科測驗衝刺班，一路從四月底至七月考試前夕；無獨有偶，建國中學也於今年五月初陸續舉行分科測驗模擬考，時間均在申請入學二階段甄試前。

台中女中校長洪幼齡表示，近年很多學生在學測成績出爐，稍加分析落點後，若未符合理想考慮三天至一周，多會當機立斷投入分科測驗。申請入學二階段需針對科系準備、調整學習歷程檔案，還需要模擬面試；分科測驗則是單純筆試，學校也鼓勵學生思考，針對自身條件哪一項管道可取得優勢。

洪幼齡指出，以中女中為例一半學生會投入分科測驗，且學生也知道申請入學缺額最終都會回流分發入學，成績優異倒無需太擔心，再辛苦幾個月也許收穫更理想。中女中教務主任王琇嫻則表示，衝刺班是給學生自修空間，並請教師協助解題、討論，高三生即便畢業了，也還是能回來溫習。

成功高中校長孫明峯也表示，今年六成考生報名分科測驗，都會區前端志願學校近年報名分科占比高，除非學生申請入學正取頂尖大學志願學系，否則多認為終究還有名額，分科測驗再拚一下。且綜觀近年，學生最終多分發上比預期理想學系。

孫明峯也指出，確實有部分學生在三、四月就決定衝刺分科測驗，很多學生則考完學測後就笑稱自己是「分科戰士」，申請一階段不如預期，多早早決定走分科一途。

升學輔導平台大學問執行長魏佳卉則認為，學生普遍認為申請入學要猜今年學系狀況、要評估同屆學生成績，又只能填六個志願有落榜風險；即便學習歷程先前認真製作，但最後還是要針對申請科系整理自述等內容，很多學生較不想花心力，才認為考分科測驗更便捷。