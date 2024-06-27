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分科測驗衝刺／數甲重統整 多練跨章節題目
數甲一科被視為理工醫農等學生角逐的戰場，北一女中數學科教師吳銘祥指出，近年大考命題方向在基本概念外不斷提高應用變化的題型，建議考生可朝兩個大方向加強。
第一個方向，吳銘祥表示，一至四冊中重視概念性知識，如第四冊空間中平面與直線，著重代數與空間概念結合；第四冊線性變換矩陣中的推移、伸縮、旋轉、平移矩陣判斷及應用未納入學測範圍，在分科範圍內，此單元可與第五冊第二章複數的極式呼應，二階方陣對應平面變換是熱門考題，旋轉變換更是出題常客。
第二個方向，吳銘祥談到，選修數甲有高達四成的命題比重，命題上多會涵蓋兩個單元以上內容，考生應加強單元間連結力、練習跨章節題目。
吳銘祥表示，選修微積分運算及應用，基本定理及在函數間的區域面積、函數的極值判斷是每年計算題愛考；三次函數的圖形分類及特徵、利用積分求面積、體積等則依舊是考題熱區。補教老師林名揚也提到，考生務必留意微積分多項方程式與多項函數圖形及多項函數的圖形與切線或曲線下面積關係。二次曲線單元橢圓去年已考過，今年可特別注意拋物線、雙曲線，且極有可能混合矩陣的平面變換命題。
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