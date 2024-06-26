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113分科測驗衝刺／化學圖表多 留意邦克列酸入題
大學分科測驗進入最後倒數，化學科教師預測今年考試重點包含秒表實驗、比色法實驗、錯合物等相關內容，時事部分應留意寶林茶室食安事件中出現的「邦克列酸」，可能考ppm計算、酸鹼中和等題型。補教老師建議，考生可將化學重要定律、專有名詞和公式加以整理，注重各單元間的相連性與跨領域相關議題的發想。
針對考前應注意的重要觀念，桃園市平鎮高中化學教師吳明禧指出，化學科有部分實驗在一○八課綱前後都有，但課綱上路至今還沒有出題，如秒表實驗、比色法實驗，另外還有這幾年比較沒有考到的錯合物相關內容及化學反應從計量、速率與平衡計算和判斷等，都是今年分科測驗可留意的重點。
時事方面，吳明禧說，寶林茶室食安事件中出現的「邦克列酸」必讀，可能考ppm的計算及酸鹼中和相關題型，且因為邦克列酸是有機物質，考生要會判斷有機化合物的官能基及相關的反應，留意生物體中的有機化合物。
化學補教老師黃鑫說，「化學鍵結」、「氧化還原反應」和「有機化學」是三大分科重點單元。其中，最後衝刺階段可以多看「有機和無機反應」，去比較判斷該反應的類型趨勢與走向，培養考場上對化學反應的敏銳度；計算方面則要注意如何推理，列出公式與計算過程。
吳明禧表示，近年化學科命題常出現統整式、跨章節的圖表題型，要懂得判斷圖形並連結相關背景知識。近年考題不太會有繁瑣計算，著重基本觀念及閱讀的素養題，他也提醒一些傳統題型常包裹在素養題中，如果不好好看完題目，就不知道怎麼破題。（系列二）
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