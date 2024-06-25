分科測驗衝刺／星鏈、超導體、核汙水…物理留意時事

大學分科測驗七月十二、十三日登場，今起連七天推出分科測驗衝刺系列報導，訪問高中及補教名師剖析命題趨勢、必考重點、答題要訣，助考生高分。

分科測驗進入倒數衝刺階段，補教老師指出，物理科考生可留意韓國超導體、星鏈計畫、福島核汙水等時事。建中物理老師提醒，程度好的學生盡量刷題，至於程度中下的學生，可以朝力學、光學等章節準備。

物理補教老師李宏泰分析必考重點，像是能量常考鉛直面圓周運動，干涉繞射須留意基本的條紋寬度與位置。電位差可能配合光電效應出題，電路學配合實驗考伏特計與安培計計算電阻，電磁學常考電力與磁力的交互作用、感應電動勢，核反應衰變常會配合守恆率一起考。

李宏泰提醒，去年韓國研究團隊宣稱發現常溫常壓下能產生超導體性質的材料「ＬＫ-99」，可以考電阻定律、平均動能；星鏈計畫低軌衛星相關的概念有克卜勒定律、萬有引力；二○二三諾貝爾物理學獎阿秒脈衝光技術可以考光的干涉、能階能量差輻射電磁波；福島核汙水相關出題範圍有核分裂、核衰變、放射線等。

建國中學物理老師林元祥建議，具有物理基礎概念的同學繼續做題；程度中下的同學，可朝幾個容易準備的章節著手，例如，若覺得力學很困擾，先準備熱力學、光學、波、電路、近代物理等，這幾個章節的特色是題型變化較少，拿分的可能性較高。

寫考卷時不一定要從第一題開始寫，可以先往下寫自己較有把握的題目，待完成後再思考有障礙的題目，或許可迎刃而解。（系列一）