113分科測驗／社會三科重點概念、時事都在這 地理「1類題」幾乎每年考

113學年度分科測驗在7月12日（五）與7月13日（六）舉行，第一天考物理、化學、數甲與生物，第二天考歷史、地理以及公民與社會，考試時間均為80分鐘。《聯合新聞網》統整社會三科的時事話題與出題趨勢，助考生事半功倍拿高分。

113年分科測驗考程。圖／翻攝自大考中心

▌1.公民：

・學測社會／考題單元分布不均 全教會：地理這冊占六成、公民多為舊時事

公民科題目較少出現近一年新時事，反而以數年前的重大時事為多，例如新冠疫情、烏俄戰爭、轉型正義等，弱化公民本身以時事出題的特色。並且為了追求合科命題，公民科偏重在人權、公民權議題，民法、刑法考的很少，近來受關注的「少年事件處理法」與少年犯罪也未入題。

本次試題難易度與去年相比整體較中等，試題符合領綱，特色較不鮮明，學生基本上熟稔考古、模考題便可答題。現今跨科整合題型盛行，試卷中出現許多運用歷史的史料背景，對當代公民的知識進行分析判斷的題組。

【公民時事題】

・公民時事題／男子控刑法誹謗罪違憲 憲法法庭釋憲怎麼說？

朱姓男子因感情糾紛散布有夫之婦外遇照片，被依散布猥褻圖畫罪判6月徒刑，朱男認為刑法誹謗罪違憲、司法院釋字509號解釋應變更，聲請憲法法庭釋憲。憲法法庭去年6月9日宣告合憲，但釋字509號解釋應予補充，言論如涉公益，只要合理查證，且客觀上合理可信所述為真則不罰...

・公民時事題／4大法官提名任命獲准 大法官職權、違憲審查成考古題

立法院行使大法官人事同意權投票，對蔡彩貞、朱富美、陳忠五、尤伯祥四位行使同意權。聯合報系資料照／記者曾學仁攝影

立法院去年6月21日行使大法官人事同意權，國民黨團、民眾黨團不進場投票，拒絕為大法官人事背書，民進黨團仍以人數優勢，四位被提名人均獲同意任命。領票立委66人，未領票立委46人。總統府發言人表示，相信四位被提名人就任大法官後，定能肩負起維護憲政秩序、保障人民權益的重要使命。

・公民時事題／首批國民法官上陣 未來將審41件起訴案

國民法官制2023年上路，新北地方法院去年7月17日首度開選任程序庭，選出第一批10位國民法官，並開始審理季姓婦人家暴殺人案，連續3天，成為全國第一起國民法官審理、宣判案件…

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【國際小學堂】

・國際小學堂／北約成員國軍費支出 僅11國達標

美國前總統川普二月在一場造勢活動中宣稱，他任內曾警告過北約盟國，要是沒有滿足國防開支義務，就會鼓勵俄羅斯對這些「欠費」的北約會員國「為所欲為」。究竟川普所說的欠費是什麼意思？哪些北約國家是川普口中的欠費國家？

・國際小學堂／美禁TikTok難度高

美國聯邦眾議院日前通過法案，要求中國大陸企業「字節跳動」出售海外版抖音TikTok並與這款熱門軟體完全切割，否則將在美國禁用TikTok。這項法案，是否意味TikTok很快會在美國遭禁？

・國際小學堂／伊、以正面衝突 全球憂中東大戰

伊朗軍演發射無人機 伊朗在飛彈及無人機投資甚多；圖為去年十月伊朗軍方釋出軍事演習畫面，可見無人機發射。（路透）

伊朗和以色列4月出動空中武力直接攻擊對方本土，雙方一面動手，一面釋出不願衝突繼續升高訊息，雖然情勢看似暫時降溫，但全球都憂心中東爆發大戰，嚇出一身冷汗。以色列和伊朗敵對已久，這次為何會正面衝突？

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【公民重點筆記】

收錄公民科必考概念與筆記整理，列出政府體制、法律常識、通膨與景氣波動等重點。

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▌2.歷史：

113年分科測驗即將登場。聯合報系資料照／記者季相儒攝影

・113學測社會／考題單元分布不均 歷史難易度適中、第3冊內容偏多

歷史科難易度與去年相比整體較適中，試題符合領綱，重視世界文明的交流，圖題、表題有增加，第3冊的內容偏多。

試題扣緊時事，例如第51到53題提到土耳其的歷史脈絡及近年來憲政體制的變化，更導入地緣政治探討俄烏戰爭發展與土耳其的關聯及影響。第61到64題提到美國華工議題，跨越歷史、公民、地理三科，凸顯人群的移動帶來政治與社會面的影響。而第7、8、9題以亞洲地區的貿易與文化交流、人群的往來與貿易交換為題幹，搭配圖表的運用與解釋測試學生解讀能力。

【歷史重點筆記】

收錄歷史科常考卻容易混淆的觀念與重點筆記，如各國的政治、宗教運動、中國史時間軸等等。

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▌3.地理：

113年分科測驗即將登場。聯合報系資料照／記者季相儒攝影

・學測社會／歷地公3科緊扣！這類題目幾乎每年考 補教估五標：頂前標均升

地理科與去年相比因題幹和選項的試題文字增加，又需具備跨科知識，所以較難。而試題分布範圍也不太平均，地理系統著重在第2冊人文地理，占比超過六成，第一冊的自然地理僅一成。

此外，補教老師指出，社會第18題考了一副對聯，對聯、宮廟的題目最近幾乎每年都會考到，考生要特別注意地名考題，因為地名可以反映自然環境或人文發展，適合考整合性題目。

【地理重點筆記】

收錄地理科的各冊重點概念，如氣候類型、全球產業發展與變遷、現代環境問題等等。