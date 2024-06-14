113分科測驗／自然科考題趨勢、時事科普一次看！學測生物首見「新題型」

113學年度分科測驗在7月12日（五）與7月13日（六）舉行，第一天考物理、化學、數甲與生物，第二天考歷史、地理以及公民與社會，考試時間均為80分鐘。《聯合新聞網》整理了今年學測自然科的「考題分析」、詳述相關領域新聞的「圖表看時事」，以及增進科普知識的「科學人雜誌」，幫助考生快速掌握考題趨勢。

113年分科測驗考程。圖／翻攝自大考中心

【考題趨勢分析】【圖表看時事】【科學人雜誌】

▌考題趨勢分析：

以下整理今年學測自然三科的考題分析，物理的難度適中，試題章節分布均勻；而化學考題較有挑戰性，計算份量重，有不少選項涉及高二、高三的選修內容；生物則出現創新的考試題型，對不熟悉的考生來說較為棘手。考生可藉此分析考題的方向及趨勢，並調整備考策略，以達到事半功倍的學習效果。

【物理】

今年學測的物理試題簡化計算量，著重分析與理解，以及圖表的判讀。教師群認為整體的難度較去年適中，有不錯的鑑別度。此次試題章節分布均勻，電磁學的題目較多，有跨科別的實驗情境探究，學生在大量閱讀後理解科學文字才能正確回答問題，對科學素養能力較高的考生相對有利。

審題教師指出，非選擇第43題將探究與實作的「研究與規劃」融入試題，要求考生寫出變因並預測探究結果，第46題要求考生繪製電流隨時間變化的函數圖形，都是學測物理試題首見的創新設計題型。

非選擇第46題要求考生繪製電流隨時間變化的函數圖形。圖擷自大考中心

【化學】

化學方面，教師群認為試題考題難易度偏難、計算份量重，再加上基本題太少，很多題目都需要實驗的數據和圖表來判斷答案，對只具備高一範圍的學生來說，做題會有一定難度，且有不少選項考到高二、高三選修化學內容，建議未來學生不要把讀書重心放在高一。

相較於去年，化學科探究與實作試題由1題增為4題，試題大體上仍承繼以往著重基本概念的理解與應用，部分試題具有跨科特性，如第50題結合地球科學科、第51題結合生物科之概念。另外，單元章節分布不太均勻，多集中在化學計量、氧化還原和化學鍵。

【生物】

生物試題題幹長度適中，考核學生的閱讀和擷取資訊能力，尤其在圖表判讀上也需用到探究與實作的能力。生物科題目維持廣泛多元的特色，如mRNA疫苗、飼料換肉率等生活題材，跨科題組則包含捕蠅草的機制，第7題考吃尼龍菌和尼龍工廠廢水池，橫跨5個章節的概念且選項誘答力高，屬於中偏難且高鑑別度題目。

生物老師游夏指出，本次生物題目很新但缺乏參考試題，導致學生作答困難，嚴重拖延作答時間。其中，第40到43題的捕蠅草題組是過去從來沒有出現過的題型，學生需寫出實驗設計、假設、結果推論等等，相當困難。此外，教師群認為，部分內容超出必修生物課程內容，如第3題細胞學說考題的C選項，涉及選修生物有關造血幹細胞的內容。

113學測自然試卷中，第40到43題的捕蠅草題組是過去從來沒有出現過的題型。圖擷自大考中心 113學測自然試卷中，第40到43題的捕蠅草題組是過去從來沒有出現過的題型。圖擷自大考中心

▌圖表看時事：

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▌科學人雜誌：

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