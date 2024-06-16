113年分科測驗／數甲重點一次看！數A「這概念」考最多 掌握1能力占優勢

113學年度分科測驗在7月12日（五）與7月13日（六）舉行，第一天考物理、化學、數甲與生物，第二天考歷史、地理以及公民與社會，考試時間均為80分鐘。今年分科測驗只考數甲一科，數乙將在114學年才會加考。

以下整理今年學測數學A、B科的考題，數學A試題難易度和去年相近，但試題閱讀量增加，其中向量概念考到最多；數學B則是獨有題題數少，以第2、3冊的題目較多，難題出現在排列組合單元，考生可以此推測與熟悉出題方向，事半功倍拿高分。

【數學A】

・學測數學A／比前2年難、題目活！考生估「頂標成績偏低」 向量概念多

學生考完數A體感認為，題目較前2年更難且設計很活，需要多想才會找到解法，其中向量概念考到最多。高中師則分析，今年數A試題難易度和去年相近，但試題閱讀量比去年多，且選項敘述多相近，考生理解、整理資訊上勢必會花比較多時間，思考難度從數學概念轉移到閱讀。

・學測數學A／作答心情恐如雲霄飛車 補教估五標：錯「這題數」有機會滿級分

試卷也包括鑑別高程度學生的題目，如選填第17題，評量學生是否能對二元一次不等式形成的區域進行討論，若考生能以距離的概念進行列式，討論不同條件下的絕對值，即可找到此題的解區域。

・學測數學A／「這題」是鑑別前段生關鍵！ 題目閱讀量大 掌握1方法有優勢

補教表示，歷屆學測下來似乎都把「可以放棄的題目」放在最後，而本次單選第1題是新課綱以來最簡單的學測題目，學生可以直接「秒掉」。高中師指出，綜觀該試卷，若考生具備把題目敘述轉換成圖形、表格的能力，將冗長題目整理成一目瞭然的表格，將占有解題優勢。

【數學B】

・學測數學B／三點透視、經緯度入題...考題多為共有範圍 考生：難有優勢

考生提到，此次題目內，數B獨有的題目僅有2題，1題考經緯度、1題三點透視的題目，整體多是「共有範圍」；過往混合題型中，數B範圍題目較多，但此次是共有範圍多，較難凸顯考生優勢。

・學測數學B／考題對數A生有利、估五標往下 補教預測：明年數B會變簡單

補教點評，本次數B考題是新課綱以來最難，難度大幅上升，整份考題的計算量比以往大，考題第2、3冊的題目較多，數B專屬題目的佔比約為1/5。難題出現在排列組合單元，像是多選第12題、填充第17題；另外多選題第9題是陷阱題，如果沒有小心一點，第4、5個選項可能會選錯。

・學測數學B／數A跨考遇1題恐陷死胡同 教師評難易適中：文組生並非有利

高中師指出，其中第7題較有鑑別度，學生必須從不同天數具備的資料用刪去法判斷，考慮哪些選項「不可能」，並選出可能得選項，思路和一般的數學解題較不同，也能判斷學生的圖表分析能力；闈場內教師認為，整體而言，強調評量基本概念或程序式知識。

【閱讀數學】

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