整理包／113年分科測驗考程出爐 不考國英數乙「7科考前劃重點」

113學年度分科測驗在7月12日（五）、7月13日（六）舉行，第一天考物理、化學、數甲與生物，第二天考歷史、地理以及公民與社會，考試時間均為80分鐘。

聯合新聞網從今年學測考題，分析整理分科測驗的7科考前重點，祝考生順利考取理想學校！

113年分科測驗

113年分科測驗考程。圖／翻攝自大考中心

各科重點整理一覽：

113年分科測驗數學只考數甲一科，數乙確定將在114學年回歸加考，以下為考生們整理出今年學測數學A、B科的考題重點。

數學A試題難易度和去年相近，但試題閱讀量增加，其中向量概念考到最多；數學B則是獨有題題數少，以第2、3冊的題目較多，難題出現在排列組合單元，考生可以此推測與熟悉出題方向。

113年分科測驗即將登場，圖為學生考前在考場走廊上最後衝刺。記者林俊良／攝影

學生考完數A體感認為，題目較前2年更難且設計很活，需要多想才會找到解法，其中向量概念考到最多。高中師則分析，今年數A試題難易度和去年相近，但試題閱讀量比去年多，且選項敘述多相近，考生理解、整理資訊上勢必會花比較多時間，思考難度從數學概念轉移到閱讀。

考生提到，此次題目內，數B獨有的題目僅有2題，1題考經緯度、1題三點透視的題目，整體多是「共有範圍」；過往混合題型中，數B範圍題目較多，但此次是共有範圍多，較難凸顯考生優勢。

物理試題簡化計算量，著重分析與理解，以及圖表的判讀。教師群認為整體的難度較去年適中，有不錯的鑑別度。此次試題章節分布均勻，電磁學的題目較多，有跨科別的實驗情境探究，學生在大量閱讀後理解科學文字才能正確回答問題，對科學素養能力較高的考生相對有利。

化學方面，教師群認為試題考題難易度偏難、計算份量重，再加上基本題太少，很多題目都需要實驗的數據和圖表來判斷答案，對只具備高一範圍的學生來說，做題會有一定難度，且有不少選項考到高二、高三選修化學內容，建議未來學生不要把讀書重心放在高一。

生物則是考核學生的閱讀和擷取資訊能力，尤其在圖表判讀上也需用到探究與實作的能力。題目維持廣泛多元的特色，如mRNA疫苗、飼料換肉率等生活題材，跨科題組則包含捕蠅草的機制，第7題考吃尼龍菌和尼龍工廠廢水池，橫跨5個章節的概念且選項誘答力高，屬於中偏難且高鑑別度題目。

公民題目較少出現近一年新時事，反而以數年前的重大時事為多，例如新冠疫情、烏俄戰爭、轉型正義等，弱化公民本身以時事出題的特色。並且為了追求合科命題，公民科偏重在人權、公民權議題，民法、刑法考的很少，近來受關注的「少年事件處理法」與少年犯罪也未入題。

歷史難易度與去年相比整體較適中，試題符合領綱，重視世界文明的交流，圖題、表題有增加，第3冊的內容偏多。試題扣緊時事，例如第51到53題提到土耳其的歷史脈絡及近年來憲政體制的變化，更導入地緣政治探討俄烏戰爭發展與土耳其的關聯及影響；第61到64題提到美國華工議題，跨越歷史、公民、地理三科，凸顯人群的移動帶來政治與社會面的影響。

地理與去年相比因題幹和選項的試題文字增加，又需具備跨科知識，所以較難。而試題分布範圍也不太平均，地理系統著重在第2冊人文地理，占比超過六成，第一冊的自然地理僅一成。此外，補教指出，對聯、宮廟的題目最近幾乎每年都會考到，考生要特別注意地名考題，因為地名可以反映自然環境或人文發展，適合考整合性題目。