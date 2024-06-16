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G7譴責伊朗擴大核能力 伊朗反批：西方指控帶有政治目的

中央社／ 杜拜16日綜合外電報導
國際原子能總署（IAEA）上週稱伊朗正擴大其核能力，七大工業國集團（G7）隨即譴責德黑蘭。伊朗今天要求G7拋下「過去的破壞性政策」，還說西方的指控帶有「政治性目的與偏見」。路透
國際原子能總署（IAEA）上週稱伊朗正擴大其核能力，七大工業國集團（G7）隨即譴責德黑蘭。伊朗今天要求G7拋下「過去的破壞性政策」，還說西方的指控帶有「政治性目的與偏見」。路透

國際原子能總署（IAEA）上週稱伊朗正擴大其核能力，七大工業國集團（G7）隨即譴責德黑蘭。伊朗今天要求G7拋下「過去的破壞性政策」，還說西方的指控帶有「政治性目的與偏見」。

路透社報導，IAEA於13日向成員國提出報告稱，伊朗正為其設置於伊朗境內納坦茲（Natanz）和福爾多（Fordow）地區的核設施安裝離心機（Cascade），以提升濃縮鈾能力。七大工業國集團（G7）14日警告伊朗不要發展其核濃縮計畫，且若伊朗將彈道飛彈轉交給俄羅斯，他們將準備實施新的因應措施。

伊朗外交部發言人卡納尼（Nasser Kanaani）今天回應：「任何將俄烏戰爭與伊朗、俄羅斯雙邊合作扯上關係的行為，都具有政治性目的且帶有偏見。」他還說，部分國家正利用「虛假說法」，以持續對伊朗實施制裁。

本月稍早，英、法和德國向IAEA提出譴責伊朗的動議；但相關動議遭到中國和俄羅斯反對。此後，根據IAEA的說法，伊朗的反應是在福爾多工廠迅速安裝額外的濃縮鈾離心機，並開始打造其他離心機。

卡納尼指出，伊朗將繼續與IAEA進行「建設性的互動與技術上的合作」，但稱IAEA決議「帶有政治偏見」。

根據IAEA，在所有無核武國家中，伊朗是唯一一個將濃縮鈾提昇達到60%高水準（武器級鈾濃縮度約90%）的國家，同時也持續累積大量鈾庫存。若伊朗進一步濃縮現有原料，最多可打造3枚核武。

G7 伊朗 俄羅斯 心機 核武 核能

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