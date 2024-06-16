G7峰會 兩大矛頭對準中國

七大工業國集團（G7）高峰會14日閉幕並發表聯合聲明，批評中國大陸的產業補貼政策，矢言要以協調一致的行動，抵擋這波陸製廉價高科技產品大浪，因應他們認為的不公平經濟競爭。此外，G7還針對中國支持俄羅斯發出迄今最鮮明的警告。

G7領袖們表示，北京對電動車、電池、太陽能板和其他產品的巨額補貼，正在傷害其他國家。中國駐華盛頓大使館發言人劉鵬宇對此回擊說，美國才是國內產業的大補貼者。

聯合聲明指出，「我們無意傷害中國或阻礙其經濟發展」，「但對於中國固執的產業目標，以及全面的非市場政策和操作，我們表達關切。中國的行為在愈來愈大範圍的產業當中，導致全球商品滿溢、市場扭曲與有害的產能過剩」。G7領袖說，這「削弱了我們的勞工、產業、經濟的韌性與安全」。

G7領袖強調不是要脫鉤中國，而是在必要和適當情況下，進行去風險及供應鏈多元化，並強化因應經濟脅迫的韌性。他們呼籲中國避免採取出口管制措施，尤其針對重要礦物，否則全球供應鏈將面臨嚴重中斷。