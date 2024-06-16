G7聯合公報 對台基本立場不變

七大工業國集團（G7）義大利高峰會十四日發表聯合公報，除提到G7對台基本立場不變，包括現行的一中政策，此外，也重申維持台海和平穩定對國際安全繁榮不可或缺，並呼籲和平解決兩岸問題，以及支持台灣以觀察員或貴賓身分，有意義參與非以國家身分為前提的國際組織，包括世衛大會（WHA）和世衛組織（WHO）技術會議，若不需國家地位的國組，則以會員身分參加。

有關中國部分，主要是和俄烏戰爭、經貿，以及東海、南海，還有人權相關的面向。

該公報寫道，G7尋求和中國發展建設性及穩定關係，並認識到直接坦承交往，以表達關切事項和管控分歧的重要性。由於中國在國際社會的作用，還有在全球貿易的重要性，必須合作處理全球挑戰，「我們會在共同利益領域保持接觸」。

G7對中國支持俄羅斯深表關切，呼籲中國敦促俄國停止侵烏，立即、完全以及無條件從烏克蘭撤軍，並鼓勵北京和基輔直接對話。中國對俄國國防工業基礎的持續支持，使俄國能維持侵烏戰爭。「我們呼籲中國停止轉讓包含武器零組件及設備在內的軍民兩用材料」。

該公報指稱，中國持續的產業目標和全面非市場政策及做法使市場扭曲，並在愈來愈多產業導致「有害的產能過剩」。華爾街日報報導說，這是指中國對電動車、電池、太陽能板以及其他產品的大規模補貼。但G7強調不會跟中國脫鉤，或使其成員的經濟重心向內轉。

G7也對東、南海情勢表達關切，重申堅決反對任何片面以武力或脅迫改變現狀的企圖，也反對中國在南海派海警及海上民兵，屢屢妨礙其他國家行使公海航行自由，嚴重關切中國愈來愈頻繁對菲律賓船舶射水砲。

該公報並明言反對中國在南海的軍事化、脅迫與恐嚇活動，重申荷蘭海牙常設仲裁法院（PCA）二○一六年七月就菲國提交的南海裁決具里程碑意義。G7也關切中國的人權狀況，包括對新疆、西藏及香港的打壓。

G7提醒，將「繼續照我們的法律系統」，對中國與第三國支持俄國戰爭機器的行為者祭出措施，並向其他為俄國國防工業基礎採購項目提供便利的中國實體採取行動。

英國金融時報報導說，這是自俄國侵烏兩年多來，G7對中國展現的最強硬立場，凸顯美歐對北京挺俄愈來愈感受挫沮喪。一位知情人士說，G7對勸阻北京別再挺俄已不抱幻想。

我總統府發言人郭雅慧說，G7成員又再以具體行動展現對台海和平穩定及台灣參與國際事務的支持，府方誠摯感謝。台灣仍將持續與理念相近國家合作，共同守護民主、自由、法治與人權。