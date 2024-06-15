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日相岸田與印度義大利等雙邊會談 確認強化合作

中央社／ 東京15日綜合外電報導
日本首相岸田文雄（圖）正在義大利出席七大工業國集團（G7）高峰會。美聯社資料照
日本首相岸田文雄（圖）正在義大利出席七大工業國集團（G7）高峰會。美聯社資料照

日本首相岸田文雄正在義大利出席七大工業國集團（G7）高峰會，於當地時間14日分別與印度總理莫迪、義大利總理梅洛尼等多國領袖展開雙邊會談，確認強化合作。

朝日新聞、時事通信社報導，G7峰會之行是莫迪（Narendra Modi）本月稍早成功連任後首次出訪，也是連任後首度與岸田會談。

關於莫迪有意在今年訪問日本，岸田強調「希望能進一步多樣化及深化兩國關係」，雙方一致同意加強合作。報導指出，印度是全球南方（Global South，新興和發展中國家）中，相當具代表性的國家。

此外，岸田也與東道主梅洛尼（Giorgia Meloni）展開雙邊會談，並同意啟動日本自衛隊與義大利軍隊之間為了在對方國內訓練而相互提供食物與燃料的「物品勞務相互提供協定」（Acquisition and CrossServicing Agreement, ACSA）談判。

岸田與梅洛尼還宣布「行動計畫」，以在外交、國防、經濟安保等7個領域強化合作，包括兩國外交部門1年定期舉辦1次「戰略對話」。

岸田同一天另與加拿大總理杜魯道（JustinTrudeau）會談，一致同意在安全保障和海洋監視活動領域合作，以促進印太地區的穩定，並確認強化在加拿大生產液化天然氣（LNG）等經濟領域的合作。

加拿大將於2025年擔任G7輪值主席國，岸田在會談中提到制裁俄羅斯與支援烏克蘭的重要性，兩人同意在這些問題上協調因應。

日本 梅洛尼 義大利

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