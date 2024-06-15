路透：G7峰會 承諾對陸不公平商業行為採取行動

中央社／ 義大利博爾戈埃格納齊亞14日綜合外電報導

根據外媒在七大工業國集團（G7）峰會最後一天見到的聲明草稿，G7領袖承諾處理他們所稱中國的不公平商業行為，並揚言對協助俄羅斯的中國金融機構採取行動。

美國、英國、加拿大、法國、德國、日本與義大利等G7國家的領導人今天討論有關中國製造業產能過剩的疑慮。西方政府表示，這項問題正造成各自國家的市場扭曲。

根據路透社見過的聲明草稿，G7強調他們並不是要傷害中國或阻撓其經濟發展，但是會「繼續採取行動，來保護我們的企業免於不公平（商業）行為的傷害、讓競爭環境變得公平及彌補一再造成的損害」。

另據法新社見到的聲明草稿，G7領導人表示：「我們持續團結一致支持烏克蘭為自由而戰及重建，無論這會花多久時間。」G7領袖在這場峰會已同意再提供烏克蘭500億美元（約新台幣1兆6200億元）貸款。

聲明還說：「我們請求中國停止讓軍民兩用材料轉移用於挹注俄羅斯國防產業，這些材料包括武器零件與裝備。」

擔憂亞太緊張局勢升高的G7領袖另表示：「我們持續反對中國在南海以危險方式利用海警與海上民兵，以及屢屢阻礙各國在公海的自由航行。」

G7 俄羅斯 義大利

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