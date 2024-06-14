G7同意用俄國被凍結資產獲利 供烏克蘭逾1.6兆貸款

中央社／ 義大利巴利13日綜合外電報導

七大工業國集團（G7）成員國領袖今天同意，將運用俄羅斯被凍結資產的獲利，來提供烏克蘭新一筆500億美元（約新台幣1兆6190億元）的貸款。

法新社報導，G7峰會正在義大利普利亞（Puglia）進行，義大利總理梅洛尼（Giorgia Meloni）在峰會首日結束後宣布：「我們已達成政治協議，年底前將向烏克蘭提供大約500億美元的額外財務支持。」

烏克蘭總統澤倫斯基（Volodymyr Zelenskyy）在梅洛尼邀請下，參與一場針對烏克蘭戰爭的特別會議。與會者還包括美國總統拜登（Joe Biden）及法國、德國、加拿大、日本、英國的領導人。

澤倫斯基在會場「博爾戈埃格納齊亞」（BorgoEgnazia）飯店的會議上，感謝其他領導人的支持，並指這些支持將用於「防禦和重建上」。

然而澤倫斯基也敦促盟邦應更進一步，實際沒收被凍結的俄羅斯資產。歐洲聯盟（EU）至今仍排除此一選項，擔心這麼做會干擾國際市場穩定。

澤倫斯基也說，烏克蘭軍隊還需要更多防空系統，以助反擊俄軍對於前線烏軍和烏國電力網的攻擊。

澤倫斯基 烏克蘭 義大利

延伸閱讀

德極左右派議員杯葛澤倫斯基演說 挺烏前景堪憂

高官貪汙、動員令惹議... 澤倫斯基信任度59%創新低

諾曼第登陸80周年後…拜登將會澤倫斯基 宣布新一波73億元軍援

澤倫斯基訪菲律賓會小馬可仕 年內馬尼拉設大使館

相關新聞

G7領袖點頭 動用被凍結俄資產援烏

七大工業國（Ｇ７）領袖十三日在義大利舉行峰會，Ｇ７領袖同意，在今年年底前動用被凍結的俄羅斯資產，向烏克蘭提供五百億美元。...

一群弱勢領袖 怎領導西方

七大工業國集團（Ｇ７）十三日在義大利舉行峰會，擔任東道主的義國總理梅洛尼可能是在場唯一意氣風發的領導人，其他與會領袖不是...

G7商定用俄羅斯遭凍結資產援助烏克蘭 預計年底前開始撥付

七大工業國集團（G7）據報已商定，將用俄羅斯遭凍結的主權資產援助烏克蘭。知情人士表示，G7成員國已就根據各自經濟規模的貸...

莫迪赴歐參與G7峰會 續任總理後首次出訪

印度總理莫迪今天啟程前往義大利，參與七大工業國集團（G7）峰會。這是莫迪第3度擔任總理後首次出訪，他在區域衝突上有何表態...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。