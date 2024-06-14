烏克蘭與日本簽安全協議效期10年 今年將獲逾1400億

中央社／ 羅馬13日綜合外電報導

烏克蘭總統澤倫斯基表示，烏克蘭今天在七大工業國集團（G7）峰會場邊，與日本簽署一份為期10年的安全協議，並指日本今年將提供烏克蘭45億美元（約新台幣1457億元）。

路透社報導，烏克蘭2年多前遭俄羅斯全面入侵，已經另外簽署15份類似協議，包括英國、法國、德國等盟邦在這些協議中承諾長期支持烏克蘭。

澤倫斯基（Volodymyr Zelenskyy）今天在社群平台X寫道：「日本2024年將提供烏克蘭45億美元，並將在協議的整個10年期間，持續支持我們。」

他並提到，這份協議涉及安全與防禦支援、人道援助、技術與金融合作等。

澤倫斯基感謝日本「堅定不移地聲援」，並致力捍衛國際法。

法新社報導，澤倫斯基今天稍早抵達義大利南部的高級飯店「博爾戈埃格納齊亞」（Borgo Egnazia），G7峰會東道主義大利總理梅洛尼（Giorgia Meloni）出面迎接。

G7成員包含美國、日本、加拿大、德國、法國、義大利和英國。

日本 烏克蘭 義大利

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