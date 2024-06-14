G7領袖點頭 動用被凍結俄資產援烏

七大工業國（Ｇ７）領袖十三日在義大利舉行峰會，Ｇ７領袖同意，在今年年底前動用被凍結的俄羅斯資產，向烏克蘭提供五百億美元。美國政府十二日還宣布新一輪制裁，目標在切斷中國大陸和俄羅斯快速發展的科技與金融連結，白宮國家安全顧問蘇利文說，拜登將在峰會期間與烏克蘭總統澤倫斯基簽署新安全協議，並透過公報表達Ｇ７對中國大陸產能過剩的立場。

俄烏戰爭和抗衡中國大陸經濟影響力成為本屆峰會討論重點。美國財政部和國務院十二日宣布超過三百項針對實體或個人的制裁，包含限制中國大陸企業出售晶片給莫斯科、協助俄羅斯規避制裁的實體及個人，和支持俄羅斯生產無人機等，制裁對象包含了俄羅斯、中國大陸、歐亞非等地多國。

蘇利文同時表示，華府明確對北京表達若干憂慮，包含中方以軍民兩用能力支援俄羅斯非法侵略烏克蘭、為俄羅斯提供工業材料和無人機零件等支持俄國的戰爭機器，以及中方金融機構為受到制裁的俄國實體提供交易便利。

此外，蘇利文表示，美國與歐洲國家已對中國大陸產能過剩問題直率表達立場，可預期在今年的Ｇ７公報上，看到各國針對中國大陸經濟與安全挑戰表達立場。

應主辦國義大利邀請，澤倫斯基將出席Ｇ７會議。蘇利文說，拜登十三日將和澤倫斯基會談，討論對烏克蘭的支持，並簽署雙邊安全協議，確認美烏在國防與安全領域的持續合作；他說，美國會持續與盟友一起強化烏克蘭擁有可恃的防衛及嚇阻能力，美國會確保烏克蘭能自我防衛並抵禦未來侵略，但協議不包含美國承諾投入美軍來保衛烏克蘭。

法國總統府和與會外交官員說，Ｇ７領袖已同意在今年年底前動用被凍結的俄羅斯資產，向烏克蘭提供五百億美元。

這項協議利用俄羅斯被凍結的三千億歐元資產產生的利息等收益來協助烏克蘭，並將這些收益用作對烏克蘭五百億美元貸款的抵押品。

法國總統府官員表示，「最初這是美國的倡議」，他還說，理論上，提供烏克蘭的貸款將用「被凍結的俄羅斯資產收益」償還。