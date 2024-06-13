莫迪赴歐參與G7峰會 續任總理後首次出訪

印度總理莫迪今天啟程前往義大利，參與七大工業國集團（G7）峰會。這是莫迪第3度擔任總理後首次出訪，他在區域衝突上有何表態以及印度加拿大關係如何發展，是印媒關注焦點。

G7峰會13日至15日在義大利的阿普利亞（Apulia）舉行，美國、英國、加拿大、德國、日本、法國、地主國義大利及歐洲聯盟的領袖出席，預料聚焦烏克蘭與加薩走廊的情勢。

印度外交部次長卡瓦特拉（Vinay Kwatra）昨天在特別記者會上表示，印度是受邀以「擴展國家」（outreach country）的身分參加。

莫迪（Narendra Modi）9日宣誓第3度出任總理。卡瓦特拉說，G7峰會之行是莫迪連任後的首次出訪，將與其他國家的領袖就「對印度及南方世界具重要性」的議題交換意見。

南方世界（Global South）在地理上涵蓋非洲、拉丁美洲、加勒比海、太平洋島嶼及大半個亞洲，在概念上泛指「開發中國家」；莫迪政府近年來積極讓印度成為南方世界的領袖。

卡瓦特拉說，這也是印度第11次、莫迪第5次參與G7峰會，顯示印度協助因應全球挑戰的貢獻，已受國際社會認可，包括和平、安全、發展與環境保護等。

莫迪將於14日出席G7擴展會議，討論人工智慧、能源以及非洲、地中海區域等議題。

媒體關切莫迪在俄烏戰爭等區域衝突上的態度，卡瓦特拉回應，這些是G7峰會討論的議題，擴展會議將不會觸及，但印度對區域衝突的一貫立場是透過外交與對話和平解決爭議。

印度與加拿大的關係過去一年因「哈利斯坦分離運動」爭議而陷入緊繃，因此莫迪與加拿大總理杜魯道（Justin Trudeau）在G7峰會上的可能互動，也受到印度媒體關注。

「哈利斯坦分離運動」尋求在印度西北部的旁遮普地區，建立名為「哈利斯坦」（Khalistan）的獨立國家，支持者多為錫克教（Sikh）信徒，加拿大的印度僑民及錫克教徒估計多達77萬人。

卡瓦特拉說，印度與加拿大之間最大的問題，是加拿大持續准許「反印度分子」宣揚極端主義和暴力，印度已多次就此與加拿大政府交涉，預期加拿大對這些分子會採取強有力的行動。