陽光行動／居住安全 考題待解

歷經九二一至今多次大地震洗禮，老舊建築耐震評估、補強或都更依舊知易行難，由於缺乏有效制度引導，讓居住安全與居住正義仍然路迢迢，淪為口號。賴政府新內閣上任，如何診斷病灶，避免在下次地震再上演死傷悲劇，是迫切需要解答的考題。

九二一地震至今已廿五年，台北市在大震後的紅黃單建物，尚有四十七案尚未解列，都更也只有十五件。紅黃單難收改善建物耐震力功效，連政府編列高額耐震評估與補強的補助經費，都乏人問津，因為當屋主只顧房價不顧人命，「我家安不安全？」自然就是誰都回答不出的謎題。

整合難、一坪想換一坪難，真的要都更，連安置弱勢的中繼住宅也難上加難，似乎預言：震後居住安全都只是政治人物的高談闊論，如何避免下次強震來襲時出現悲劇，百姓只能自求多福。

不論台北市長蔣萬安喊的「大都更時代」、「都更八箭」，還是中央端出的法令規範與補助，都已注定困難重重，但大地震無從預警，新內閣應深入診斷，從建物耐震健檢做起，才有機會實現賴清德總統的盼望：讓台灣成為適合作夢、幹活、悠然過日子的地方。