陽光行動／養出釘子戶 獎勵容積反成毒藥

從中央到地方都一再放寬或獎勵容積率加速都更，視為住戶和建商建立都更共識的誘因，住戶也以為有更多容積獎勵，就能分回更多坪數，但主導都更官員說，一味加碼容積獎勵，住戶會以為容積是政府「送的」，理應分給住戶，造成建商溝通更困難，更多住戶以此當釘子戶，導致容積獎勵恐反成都更毒藥，而非最佳解方。

北市屋齡卅年以上的建物逾六十五萬戶，依目前都更進度，還需一百八十九年。各種加速都更的建議和措施相繼出籠，有人甚至呼籲放寬基準容積、大膽給都更容積獎勵；北市都更處長陳建華說，容積率是管理城市發展的根本，人口遞減趨勢下，應回頭檢視是否有這麼多容積需求，而非一味放寬或提高容積獎勵。

新北都更處副處長李擇仁分析，現在的都更氛圍，政府一再釋出容積獎勵，很多民眾認為「我就慢慢等」，反正不急著搬家，說不定政府放送的容積獎勵還會再提高，所以建商也很難跟民眾談。

台北市前副市長張金鶚說，只用容積獎勵加速都更「糖吃多了也會蛀牙」，市場胃口愈養愈大，凡是最後答應都更者才賺到，如此大家都要當釘子戶，最早答應的是笨蛋，這就永遠無解，都更市場已出現這種現象。

都市改革組織秘書長彭揚凱說，政府不斷提高都更容積獎勵，想辦法滿足市民不要花錢就能都更，但免費容積好比印鈔票，免費的容積蓋成大樓，也要有人願意用高價買，才能滿足地主不出錢、建商可賺錢的期待。如此一來，都更就變成房地產的炒作遊戲。