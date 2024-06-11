陽光行動／弱勢怎安置 都更中繼宅變難題

「如果我有錢絕對馬上搬，誰會跟生命開玩笑？」台北南機場整宅因花蓮強震重創，住了四十多年的朱先生感嘆，南機場的房子外牆幾乎都有補了再補的痕跡，還繼續留下的，幾乎都是經濟弱勢無法搬走的人。北市府打算啟動公辦都更、一勞永逸，卻面臨都更期間弱勢安置的中繼宅難題。

「整個一直搖、一直搖，我有心臟病，嚇到都哭出來。」住南機場六十多年的獨居長者陳友梅心有餘悸，這次大門旁樓梯被震斷，混凝土塊掉下來，她沒能力補強，只盼政府能協助她搬到安全地方。

四年多前被列為海砂屋的中正區新隆社區，依法須在五年內拆除，有住戶平時進廚房都要戴安全帽，這次花蓮強震後，有廚房陽台梁柱被震壞兩根，浴室像被轟炸過一般，許多住戶連夜搬家逃命，但有許多弱勢者無力離開。

「我現在一個月還在繳兩萬多元貸款，能搬去哪裡？」李姓住戶嘆，每次地震來，她只能念「阿彌陀佛」、抱著老爸爸哭。另名住戶「阿甘姐」也怕到不敢住，但詢問附近三房兩廳租屋行情竟要五萬多元，她和丈夫收入都低，「我們被困在這裡，實在沒能力搬出去」。

新隆社區主委莊玉坪坦言，原本五百多戶已搬走一百多戶，沒能力搬的，也只能提心吊膽地住」。

「居住安全比居住正義更重要。」北市副市長李四川說，有些人就是經濟弱勢搬不走，公辦都更若能談成，市府會盤點部分社宅作中繼宅。但現實是，跟住戶談成並進入公辦都更程序，市府才會開始規畫中繼宅，或提供租金補助，而且安置住戶以房屋所有權人為主，弱勢承租戶恐變都更邊緣人。

熟悉都更的建商表示，因應蔣市長喊出的「大都更時代」，眼前就出現中繼宅配套不足窘境，在談成公辦都更之前，住戶擔心安全不敢住在原屋，須自費搬家租屋，這段空窗期對經濟弱勢者是很大的負擔；就算都更談成了，住戶拿到的租金補貼也與市場行情有段落差。