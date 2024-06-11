陽光行動／都更魔咒 1坪換1坪成最大障礙

台北前市長郝龍斌曾喊出都更「一坪換一坪」，讓市民期待都更免出錢、等著換新房，如今建築業界表示，一坪換一坪根本是傳說，很難實現；北市副市長李四川也坦言，都更最大障礙就是怎麼把「一坪換一坪」魔咒撕掉，否則都更整合會老是卡關。

四○三花蓮大地震可能引發一波都更浪潮，台北三十年以上老屋達百分之七十二，居六都之冠，加上位處盆地，有土壤液化潛勢，老屋及弱層建築重建有助居住安全。

建商直言 一坪換一坪很難實現

北市都更條件 製表／林佳彣 圖／聯合報提供

郝龍斌主政時曾推出一坪換一坪「老舊公寓更新專案」，盼加速都更，但二○一○年至二○一五年受理一一八案，僅四案完成，多數無法一坪換一坪。建商笑稱，一坪換一坪根本是傳說，很難實現，「如果做得到，台北就不會有這麼多高齡老屋」。

基泰建設為大直塌陷案善後，向住戶提合建可一坪換一坪。重災戶自救會也提出三點訴求，「五年內重返家園、室內一坪換一坪、住戶遴選建商」。大直塌陷案自救會會長洪逸展說，市府公辦都更重建方案的室內坪數縮水、格局也被迫調整，難符合三點訴求。

免費換新屋 除非在高價蛋黃區

「政府過去喊一坪換一坪是都更的障礙。」李四川形容，就像一個杯子用了四十年要免費換新的，除非那塊地價值很高，好比在北市仁愛路等地坪高價的蛋黃區，用地價稀釋，還可能接近一坪換零點九坪；如果地價較低區，容積再怎麼加，都很難一坪換一坪。

李四川直言，現在工程造價都漲了三、四成甚至更高，三年前蓋一棟十六層樓房子用花崗石建材，一坪成本十五萬多元，現在起碼要廿三至廿五萬元。

他說，許多民眾會質疑「過去也是政府告訴我們可以一坪換一坪的，現在卻不行，是不是要讓建商賺很多？」所以現在就要跟市民好好說明，民眾能接受，都更意願才會提高。

基泰大直去年施工不當造成民宅下陷，後續都更重建案面臨難題。本報資料照片

品嘉建設創辦人、尚禹營造董事長胡偉良表示，即使過去在北市精華區，地主與建商分回比率最佳僅七成五、二成五，要一坪換一坪幾乎不可能；隨著二○二一年疫情後的營建成本大漲，現在的分配比率更縮水至六比四，甚至五比五。建商過往一個案子可獲利三、四成，如今只剩二成，各界卻把責任推給建商賺很大，但「何來暴利？」

住戶在意室內坪數 一談就卡關

北市都更處長陳建華指出，產權坪數也許可能做到一坪換一坪，但大家更在意室內坪數，現在產權坪數含公設，且不含車位，更新前室內坪數一百坪，都更後只剩七十坪；但民眾多數不清楚權利變換概念，一談到都更就先問「有沒有一坪換一坪加車位」，如果沒有就很難談下去。