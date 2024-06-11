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陽光行動／強制揭露震損？ 「屋主跟你拚命」

聯合報／ 記者楊正海江婉儀林麗玉鄭朝陽／連線報導

台灣的建物耐震能力宛如一團迷霧，專業界倡議應比照海砂屋、凶宅，在房屋租售時強制公開，就能促成建物耐震「普篩」，保障使用人安全，房產業者認為構想雖好，卻有點天真，結果可能動搖國本。

九二一大地震後，政府用半倒、全倒判定建物損壞程度，災害防救法立法時改為黃單、紅單，貼黃單表示結構無安全顧慮，牆壁等裂損不嚴重，修繕後可撤銷列管；紅單則代表主結構受損有安全疑慮或地基不穩，應停止使用，可令所有權人限期拆除。不論黃紅單，不理會政府要求，都可重罰或強制拆除。

以台北市為例，九二一大地震列管二五四件紅、黃單建物，至今仍四十七案未解列。這次四○三大地震，新增二件紅單、十七件黃單。

台北市土木技師公會理事長拱祥生說，判定紅黃單都靠目視建物在震後的外傷，並非耐震能力的「快篩」，花蓮天王星大樓六年前地震後曾被貼黃單，修繕後撤單，這次震後傾倒，證明紅黃單不代表耐震程度，現行評估辦法有待檢討。

「耐震能力透明化恐造成資產減損，屋主一定跟你拚命。」住商不動產企劃研究室執行總監徐佳馨指出，若強制揭露耐震力不佳，影響銀行鑑價標準和房貸成數，屋主還要花錢修繕，可能「動搖國本」。

北市 地震

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