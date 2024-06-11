陽光行動／「天王星」黃單 阻不了樓塌悲劇

花蓮強震後，至少有七十五件建築是紅單戶、七十二件黃單戶，也被判定紅單的吉安鄉「山海觀」大樓一到十樓外牆全裂，部分屋內變形，決定補強耐震結構。社區主委李國隆說，已與結構技師簽約並展開補強設計，縣府補助紅單大樓補強費三百萬元，內政部補助一千五百萬元，但光是設計監造就要四、五百萬元，初估每戶還要平均分攤二十五萬元，負擔沉重。

「多數住戶只要聽到自己也要出錢，根本都不來申請。」結構技師公會全國聯合會災害防救委員會主委江世雄坦言，地震震出紅黃單建物，通常受災住戶補強的意願不高，除了考慮分攤經費，目前政府列管危險建築，黃單僅要求修復，未強制補強，只補助費用鼓勵受災戶申請補助補強結構，約束力不足。

這次在地震中傾斜並迅速拆除的天王星大樓，二○一八年就因地震損壞外牆被貼黃單，修好外牆就撤除黃單公告，未做耐震能力評估及補強，這次在強震中因「軟弱底層崩塌」；類似個案先後在幾次大地震中已屢見不鮮。

紅黃單建物與耐震評估 製表／林麗玉、李成蔭 圖／聯合報提供

土木技師：災後危樓評估規範不足

台北市土木技師公會理事拱祥生說，顯然「災後危險建築緊急評估辦法」規範得不夠周延，屋主也漠視第一次大地震後建物結構是否受「內傷」，錯失防止慘劇發生的機會。

花蓮縣府建設處長鄧子榆說，住戶是否同意耐震補強的關鍵還是錢，若負擔貴，都更或危老重建會拖很久，造成屋主只求撤單護房價；事實上，在改建過渡期若先花一筆小錢先住得安全，再仔細討論下一步是比較好的作法。

北市副市長：屋主應為己居安負責

「政府編的補助款總是用不完。」內政部國土署官員指出，從建物外牆拉皮到耐震補強，每年編列的經費都剩很多，屋主不來申請，政府也沒辦法。台北市副市長李四川也坦言是很大的麻煩，認為屋主要為自己的居住安全負責，「如果政府連錢都準備好，屋主都不願意，政府該怎麼辦？」

台北市土木建築學會理事長蔡榮根指出，耐震評估及補強的補助乏人問津，主因是擔心評估後整合困難，反而成為政府登記有案的「結構不安全建物」而影響房價，大家望而卻步。他也輔導過外牆裂在八樓的補強個案，五樓住戶質問「為何我要出錢？」顯見住戶對補強位置和經費負擔難有共識。

江世雄還點出結構補強推不動的難題，一是政府要求結構技師為補強簽證，但技師僅補強一樓，卻要為整棟建築安全負責，「很多技師根本不敢簽」，中央應比照日本訂定專法，讓技師除罪化。二是老舊建物弱層補強時，常與室內裝修、消防避難等衝突，也應設法化解這些阻礙。