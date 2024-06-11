陽光行動／老舊建物健檢 評估普查難 學者籲找病灶

樓倒、人亡，花蓮強震再次震出建築物安全隱憂，未來強震的預言紛紛出籠，台灣的老舊建築禁得起下一次強震嗎？台北科技大學特聘教授宋裕祺指出，從耐震補強到都更重建都要以建物耐震能力評估結果為依據，但目前這方面做得太少，呼籲政府盡速擴大辦理，找出建築結構弱點等病灶對症下藥。

宋裕祺團隊研發的建築物耐震能力初步評估系統二○一六年由內政部認證，後來配合安家固園、危老重建、公安檢查與性能評估等政策，由土木、結構等專業技師到場檢視建物實況填寫，據此檢視建物耐震能力，對象包含各種建築結構類型，對於判斷房屋弱層及耐震力極具參考性，目前已累積兩萬多筆資料，但相較全台有上千萬戶房屋，尚未評估耐震能力的建物比率仍明顯偏高。

行政院國家災害防救科技中心與新北市府近年與宋裕祺團隊合作，提供雙北建物稅籍資料，利用ＡＩ推估出台北市二十餘萬戶與新北市三十餘萬戶建築物的耐震力，顯示北市大安區總數約二萬五千六百多戶建物，耐震力低於法規標準百分之卅五以下者約有一三二七件，北市耐震力不足的建物以大同、中正兩區所占比率較高。

宋裕祺說，耐震能力評估做得確實，結構補強或拆除重建將更有依據，政府有這些大數據，才能妥善擬訂防災策略，防患未然。

「重點是評估後，也沒有人敢發布」，北市副市長李四川說，過去處理危險建築時，很多住戶碰到政府要來查看房子，不是根本不開門，就是怕房子被貼標籤、不好租售。

至於是否展開全國老舊建物耐震初評？國土署表示，二○一六年二月美濃大地震後，中央曾嘗試做過建物耐震「快篩」，但無法律依據、缺乏強制力，最後不了了之。