陽光行動／耐震評估推不動 公安申報難 屋主巧門規避

全面性的建物耐震能力評估遲無進展，內政部二○一九年終於跨出第一步，把建物耐震力評估推向私有建築，初期要求九二一大地震前興建的供公眾使用建物，在年度公共安全申報時，須一併申報耐震評估結果。但上有政策、下有對策，許多屋主靠「巧門」規避，讓這項政策美意打折。

國土署表示，公有建築耐震申報已近卅年，二○一六年美濃大地震後，陸續修法優先要求供公眾使用的私有建築強制申報，主要是一九九九年底前領的建照的旅館、醫院、商場、電影院、學校、社福機構等，樓地板面積累計達一千平方公尺以上，且建物屬單一所有權人。

北市府統計，目前列管四百十三處須申報耐震結果，尚未完成的有一百五十六處，主因是需要補強，市府給時間改善。

影城業者說，此規定有助公安，但找專業技師評估會增加營運成本，造成轉嫁給消費者。大型健身房業者說，地震發生時，器材可能打到人，建議人潮聚集的場所，大小都應申報。

北市府官員坦言，有屋主刻意移轉建物所有權，所有權人從一人變兩、三人，就能規避申報。國土署回應，確實發現有業者這樣做，政策上路至今已有七、八千棟建物申報，會持續檢討作法。

新北市工務局專委李冠德表示，目前申報遇到的問題，主要是許多老舊建物若要補強結構，經費較高，且施工期間和之後，恐無法營業或縮小營業面積，醫院、長照機構還有病患安置問題。

新北市土木技師公會理事長賴建宏指出，耐震申報不合格者須補強，除縮減營業面積，也常出現一樓須補強，但二、三樓不願支付費用的爭議，這種心態也會阻礙屋主申報意願。