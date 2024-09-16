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中國偷渡客事件頻傳 卓榮泰：迅速檢討做相應準備

中央社／ 台北16日電

近日有中國籍男子乘橡皮艇出現在林口附近海域引發關注，對於近期屢傳中國偷渡客事件，行政院長卓榮泰今天說，保障國家的安全是政府責無旁貸的責任，一定迅速檢討這幾次的事件，做好相應的準備，請民眾安心。

卓榮泰今天視察「國泰世華商業銀行臨櫃關懷阻詐執行情形」，他會前接受媒體聯訪，被問到，繼6月後，又有中國偷渡客事件，引發民眾擔憂。

卓榮泰表示，兩岸之間的交流有兩岸人民關係條例作為基礎，台灣是一個主權獨立的國家，有對自己國防安全的保障。他希望海巡以及軍方都能夠如實執行任務，若是發現在相關設備以及科技、人員上面有所不足，政府會即刻檢討。

卓榮泰說，過去發生過案例，政府已經在檢討當中，也許今天這件事情讓大家感覺到速度要更快，這點他會向民眾承諾，保障國家的安全是政府責無旁貸的責任，一定迅速檢討這幾次的事件，做好相應的準備，請民眾安心。

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