自稱動畫師欠債 偷渡陸男收押

卅一歲陸籍男子王旭坤前天清晨駕有舷外機的橡皮小艇接近林口海岸，自行用手機報案，新北消防局通知海巡人員到場救援，王有脫水情況，送醫後由海巡帶回偵辦，檢方認定王涉犯入出國移民法「未經許可入境」，有逃亡、勾串之虞，聲押禁見獲准。

王男自稱來自中國大陸浙江省寧波市牛尾塘，是一名動畫師，因投資中國股票、虛擬貨幣失利，加上欠債、被公司裁員，認為大陸越來越緊縮、很不開放，為了躲避中共體系迫害「投奔自由」；曾考慮移民紐西蘭、澳洲，後來決定直接偷渡距離近的台灣。

寧波距台灣約二四○浬，海巡人員對於小艇能航行如此遠距離還漂流五天來台，覺得可疑。另王男獲救時身心疲憊，第一句話說「我好渴」，海巡人員遞給他瓶裝水，發現橡皮艇上還有卅瓶未開封礦泉水。

海委會主委管碧玲前晚指出，國家海防需要大幅提升，昨受訪說，大綱表修正後，月底會跨部會與國安相關單位討論。

國民黨立委李彥秀昨天表示，行政院明年編列十五億元買媒體、搞大內宣，盼賴清德政府用心將國防、海防、民防漏洞補起。

淡江大學國際事務與戰略研究所助理教授林穎佑說，海巡署傳統上扮演海警功能，如今增加「第二海軍」角色，兩者任務需求不一樣，如要兼顧，須有更多投資。中華戰略學會資深研究員張競說，強化裝備訓練等措施固然需要，但不要因此認為可以絕對滴水不漏，即使美國對美墨邊境，以色列對加薩邊境，都還是無法做到。重點是一旦有狀況，要分清到底是「治安」或「國安」等級事件，不要無限上綱。