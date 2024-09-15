陸籍男偷渡疑點重重遭收押 入住看守所第一夜狀況曝光

大陸籍31歲王姓男子昨天駕駛橡皮艇偷渡來台，於新北市林口區汕頭近沿岸約10公尺處致電119求救，由消防會同海巡人員將他救上岸，海巡署詢後將王男依入出國移民法移送新北檢，檢察官訊後向法院聲押禁見獲准。王男今晨隨即被送至台北看守所。據了解王男情緒身體狀況均正常無異狀，確切偷渡原因仍待檢警調查

據瞭解，中國大陸籍王姓男子是浙江省寧波市牛尾塘人，供稱因在大陸欠下大筆債務，9日從寧波搭乘橡皮艇遇偷渡來台。王男在海上漂泊5天後，昨天清晨6時23分許來到新北市林口區坑溪出海口距岸10公尺處，王男以手機致電119求救，新北消防局勤務中心獲報一度以為王男開玩笑，經確認王男所在位置後立即出動人車到場救援，果然在岸邊發現打著赤腳，身穿黑色雨衣褲、橘色救生背心的王男，隨即將他送醫治療。

海巡署將王男帶回偵訊，王男向海巡人員供稱因欠債才逃亡來台想重新生活，但海巡署認為王男自稱從寧波放艇下水，但寧波距台灣約240海浬，海巡人員對於小艇是否能航行如此遠的距離還漂流5天來台，覺得疑點重重。王男詢後被海巡署依入出國移民法移送新北檢，當王男面對媒體詢問時，激動的表示不想被遣返回中國，希望能遣返到第三方國家，還大喊自己有言論自由。

新北地檢署檢察官複訊後，昨天深夜10時許以王男涉犯入出國移民法第71條第1項未經許可入境犯罪嫌疑重大，有逃亡、勾串之虞，向新北地院聲請羈押禁見。新北地院法官隨即召開羈押庭，法官訊問後認為王男未經許可入境犯罪嫌疑重大，還有逃亡、勾串共犯之虞，有羈押之必要，今天凌晨0時裁定羈押並禁止接見通訊。