陸籍男偷渡疑點重重遭收押 入住看守所第一夜狀況曝光

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聯合報／ 記者黃子騰／新北即時報導
大陸籍王姓男子昨天從浙江寧波駕駛橡皮艇靠近林口海岸，消防、海巡人員將他救上岸。記者廖炳棋／翻攝
大陸籍王姓男子昨天從浙江寧波駕駛橡皮艇靠近林口海岸，消防、海巡人員將他救上岸。記者廖炳棋／翻攝

大陸籍31歲王姓男子昨天駕駛橡皮艇偷渡來台，於新北市林口區汕頭近沿岸約10公尺處致電119求救，由消防會同海巡人員將他救上岸，海巡署詢後將王男依入出國移民法移送新北檢，檢察官訊後向法院聲押禁見獲准。王男今晨隨即被送至台北看守所。據了解王男情緒身體狀況均正常無異狀，確切偷渡原因仍待檢警調查

據瞭解，中國大陸籍王姓男子是浙江省寧波市牛尾塘人，供稱因在大陸欠下大筆債務，9日從寧波搭乘橡皮艇遇偷渡來台。王男在海上漂泊5天後，昨天清晨6時23分許來到新北市林口區坑溪出海口距岸10公尺處，王男以手機致電119求救，新北消防局勤務中心獲報一度以為王男開玩笑，經確認王男所在位置後立即出動人車到場救援，果然在岸邊發現打著赤腳，身穿黑色雨衣褲、橘色救生背心的王男，隨即將他送醫治療。

海巡署將王男帶回偵訊，王男向海巡人員供稱因欠債才逃亡來台想重新生活，但海巡署認為王男自稱從寧波放艇下水，但寧波距台灣約240海浬，海巡人員對於小艇是否能航行如此遠的距離還漂流5天來台，覺得疑點重重。王男詢後被海巡署依入出國移民法移送新北檢，當王男面對媒體詢問時，激動的表示不想被遣返回中國，希望能遣返到第三方國家，還大喊自己有言論自由。

新北地檢署檢察官複訊後，昨天深夜10時許以王男涉犯入出國移民法第71條第1項未經許可入境犯罪嫌疑重大，有逃亡、勾串之虞，向新北地院聲請羈押禁見。新北地院法官隨即召開羈押庭，法官訊問後認為王男未經許可入境犯罪嫌疑重大，還有逃亡、勾串共犯之虞，有羈押之必要，今天凌晨0時裁定羈押並禁止接見通訊。

羈押庭結束後王男隨即由囚車載往台北看守所收押，據了解王男被收押整夜後，情緒及身體狀況一切正常，並未顯露任何異狀。至於王男確切偷渡原因及身分背景仍待檢方深入釐清。

大陸籍31歲王姓男子昨晚被解送至新北地檢署，檢察官訊後聲押禁見獲准。記者王長鼎／翻攝
大陸籍31歲王姓男子昨晚被解送至新北地檢署，檢察官訊後聲押禁見獲准。記者王長鼎／翻攝

偷渡 海巡署

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