中國男駕艇闖林口 管碧玲：海巡無疏失海防須提升
30歲中國籍王姓男子駕橡皮艇14日進入新北市林口區海域，遭新北地方法院裁定羈押禁見；海委會主委管碧玲表示，這次海巡沒有人為疏失，但國家海防須大幅提升。
海洋委員會主委管碧玲14日深夜在臉書（Facebook）發文指出，這次偷渡事件凸顯的問題是國家海防須大幅提升，除了情監偵系統與無人機系統要升級與部署，也和巡防人員討論增強海防韌性等各種方向。
管碧玲表示，13日主持「海空一體、精壯海巡」大綱表審查會，應該提升的量能在加速推進中，持續有進度，沒有鬆懈；14日則在內部指導海巡各項程序處理，海巡署長張忠龍也親自到台北港實地了解案情，「海巡人掌海巡，我以他們為榮」。
全案經海巡署初步調查，王男14日凌晨搭乘1艘長約3.6公尺橡皮艇，疑從中國寧波市牛尾塘海岸出發移動到台灣，被救難人員攙扶上岸時有嚴重脫水現象；王男初步供稱來台灣目的是因在中國有負債，想到台灣重新生活。
海巡署表示，王男搭乘橡皮艇目標較小，加上慢速航行或以漂流方式，導致雷達無法偵測，且經回放雷達也未發現不明航跡，因無紅外線熱顯像儀，無法偵測小型目標，後續將報請檢察機關偵辦釐清案情。
海巡署指出，正全面建置紅外線熱顯像儀等情監偵設備、充實無人機及建造新式艦艇等計畫，將會大幅提升偵蒐能量。
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