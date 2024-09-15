陸男搭橡皮艇林口上岸 法院今凌晨裁定羈押禁見

中國大陸籍31歲王姓男子9月9日駕橡皮艇從浙江省寧波市出發，昨天清晨人船抵台灣內海，在新北市林口區汕頭近沿岸約10公尺自行打電話報警投案求助，由新北警方及消防人員會同海巡署人員拉上岸後交由海巡署人員帶回偵辦，新北地檢署檢察官訊後，昨晚向新北地院聲請羈押禁見獲准。

據了解，中國大陸籍王姓男子上岸當時身穿黑衣褲保暖，外穿橘色背心救生衣，赤著腳被消防及海巡人員帶上岸。新北市消防拉艇曝光畫面，可以看到王男駕駛的是一艘有舷外機的橡皮艇。

據瞭解，中國大陸籍王姓男子是浙江省寧波市牛尾塘人士，昨天清晨6時23分左右，駕駛橡皮艇出現在新北市林口區坑溪出海口附近，距岸不到10公尺處，附近釣客發現報警。新北市警、消獲報出動人員到場，經下海拉艇靠岸，檢視王男有脫水情形，協助他送醫急救，沒有大礙。

新北地檢署檢察官連夜訊問後，14日深夜10時許以王男涉犯入出國移民法第71條第1項未經許可入境犯罪嫌疑重大，有逃亡、勾串之虞，向新北地院聲請羈押禁見。

全案經新北地院法官開羈押庭訊問後，認為王男涉犯入出國移民法第71條第1項未經許可入境犯罪嫌，嫌疑重大，有逃亡、勾串共犯之虞，有羈押之必要，15日凌晨零時裁定羈押並禁止接見通訊。