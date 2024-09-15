小船突擊淡水河 可「斬首」台北政經中樞

一名大陸籍男子在中秋節前夕，單獨乘坐橡皮艇在新北林口區海岸被發現，成為北部今年第二起大陸籍人士偷渡事件。軍事專家解讀，淡水河口防務攸關大台北政軍中樞的防禦安全，軍方及海巡署對這種防不勝防的不對稱滲透案件，須思考新應處方法。

淡水河防長久以來就是台北首都衛戍的第一線重點，除台北港可從滾裝貨輪下卸各型車輛戰具外；如果從喇叭型的淡水河口深入，南下可抵台北市區的大稻埕碼頭，更往南可到萬華的桂林路水門；若在社子島轉往基隆河方向，則可抵達大直國防部甚至衡山指揮所，南岸則有松山機場。雖然淡水河因淤積嚴重幾乎難以航行船隻，但若利用小型突擊艇或氣墊船，仍有可能對中樞發動斬首行動。

為此，軍方除淡水河兩岸的陸軍據點外，早年更駐有海鷗級飛彈快艇，歷年漢光演習，如何防禦甚至堵塞淡水河口也是演練重點，今年漢光演習前夕，國防部長顧立雄特別視察陸軍關指部的油桶「爆破鍊」。

國防安全研究院研究員舒孝煌說，韓國、希臘曾經運用ＡＨ｜64阿帕契攻擊直升機辨識、打擊海上的小型快艇及海上恐怖分子，證明阿帕契也可用運用在海上任務；海巡署也應思考結合無人機可長期滯空、搜索範圍大的特性，強化海域、岸際監控；並運用ＡＩ技術強化辨識辯證能力。