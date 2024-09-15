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中共刺探我岸巡盲點？ 專家：暴露海巡署資源分配不均
昨天又有陸籍人士駕橡皮艇來台「投奔自由」，軍事專家質疑時機、地點實在太巧合，不免令人懷疑背後動機是刺探海巡當局的盲點死角。淡江大學助理教授林穎佑指出，海巡署面對接二連三的滲透，應該調整現行海、陸資源分配比例，檢討更新岸巡單位的資源、器材，例如引進無人機等裝備，更有效監控海岸線。
海軍官校軍事科學部前教官呂禮詩質疑，事件發生時機和上次陸籍小艇闖進淡水河一樣發生在假日，且都在新北八里海灘、台北港及淡水河口的戍守首都政經中樞「防衛鐵三角」？
呂禮詩說，橡皮艇出現的位置在林口濱海公路後坑溪出海口附近。依據海巡署副署長謝慶欽的說法，近岸雷達有十二浬的偵蒐範圍，應該不至於看不到。對於海巡署表示陸籍王姓男子搭乘橡皮艇目標較小，因無紅外線熱顯像儀，無法偵測小型目標。呂禮詩質疑，沒發現目標，海巡署就怪沒紅外線熱顯像儀、人員數量不足、雷達已屆年限等。
林穎佑質疑，陸籍男子的行為很可能是在刺探海巡署岸巡防線的漏洞與盲點，海巡署應釐清當事人這次行動的背後動機，是否在海上有母船「大船放小船」？尤其是否刻意讓海巡、釣客發現，或是對上岸後的行蹤另有計畫、有無接應者等，都必須加以深入了解。
林穎佑說，近期幾起案件，其實暴露出海巡署長期資源分配不均的問題，他指出，多年來海巡署由於對中國大陸、日本、釣魚台等周邊海域的執法、漁事爭議以及遠洋護漁等需求，資源重心都在海上洋巡部門的造艦計畫，岸巡單位顯得相對低調，海委會及海巡署應該重新思考海上、陸上的資源分配是否應調整。
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