三個月發生二件 侯友宜：我們邊防怎麼了？

聯合報／ 記者王千豪林縉明張曼蘋江婉儀／連線報導
新北市長侯友宜。圖／聯合報系資料照片
新北市長侯友宜。圖／聯合報系資料照片

陸籍王姓男子乘小艇從浙江省寧波市駛向台灣，昨晨在新北市林口區汕頭近沿岸十公尺處被發現，由於這是今年第二起陸籍人士駕小艇偷渡來台，新北市長侯友宜昨質疑，「我們的邊防怎麼了」？朝野立委要求國安單位調查背後動機，並呼籲政府提升海巡偵搜能力，確保滴水不漏。

新北市長侯友宜昨質疑，短短三個月發生二件，到底是新型態威脅還是常態，「我們的邊防怎麼了」？他呼籲中央一定要嚴肅看待這件事情，要拿出方法，面對兩岸和平穩定，讓大家交流過程中更了解，要透過正常管道入境。

國民黨立委洪孟楷表示，任何人都不應該用非法的手段進入台灣，絕對不用考驗海巡或是相關單位執法的決心。他說，國防部曾公布淡水河沿岸都是紅色警戒範圍的高風險地區，發生陸客偷渡事件，難免會引發敏感的國安神經，背後是否有其他目的或動機，國安單位應該要好好的釐清，並徹查清楚。

民眾黨立委林憶君表示，今年兩起偷渡事件提醒台灣人應嚴肅思考兩個問題，海巡對於ＦＲＰ漁船、舢舨或動力橡皮艇這類小船的行蹤難以掌握，礙於海巡人力吃緊，要加派人力顯然不實際。

林憶君建議，可考慮無人載具搭配光電與紅外線偵蒐系統巡邏近岸，並比對即時雷達圖像，否則中共若是循此模式有組織、有計畫性，將滲透行動化整為零，難以防範。

民進黨立委沈伯洋表示，類似事件已發生超過十次，上次發生類似事件，有部分是人為疏失，這次因涉及橡皮艇，雷達較難偵測，初步判斷不太像是人為疏失。沈伯洋呼籲，面對中國蓄意在灰色地帶進行侵擾，台灣都必須嚴正以對。

另外，林憶君提到，疫後中國經濟復甦不佳，對內又加強安全管控，「像過去國共對抗時期一樣，出現投誠『反共義士』一點也不奇怪」，但台灣對收容這類政治難民缺乏制度，應盡快將認定與收容法制化規範，一方面過濾有心滲透人士，另方面是對逃離極權統治者給予應有的人道協助。

陸委會：不鼓勵非法入境

記者廖士鋒／綜合報導

大陸王姓男子昨來台稱「投奔自由」，陸委會對此表示，中國大陸人民非經我主管機關許可，不得進入台灣，政府也不鼓勵相關人士以非法方式進入我國境。

陸委會強調，政府不鼓勵相關人士以非法方式進入我國境，有特殊考量之個案，政府已有處理機制。就本案相關情形，陸委會提到目前刻由主管機關海巡署依規定處理中，後續將移送司法機關依法偵辦。

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