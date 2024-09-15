冷眼集／海防洞開、管碧玲神隱 國安令人提心吊膽

中國大陸卅一歲男子在中秋節前夕搭乘橡皮艇在林口海邊登陸，聲稱要「投奔自由」，還說因在大陸負債，想要來台重新生活，這起案件發生的時機、地點引發外界質疑背後動機，同時凸顯海防門戶大開的弊端，海巡署應該痛定思痛，趕緊補好破網。

這是今年來第二起大陸人士從駕駛小艇，從海上閃過海巡署的重重監控，直抵我方岸際的案例，雖然當事人口口聲聲自述是來投誠，但實在不免令人為台灣的安全提心吊膽，假如有心人存心不法，是否真的可能長驅直入，如入無海防之境？

更甚者，前次阮姓男子駕駛小艇深入直抵淡水老街，發生在端午節期間，此次王姓男子又在中秋節前夕漂到緊鄰台北港的林口海灘，時機、地點的巧合與敏感，不免令人想起一九九○年代初期兩岸間爆發的劫機潮，尤其一九九三年一整年中就有十架大陸民航機遭劫持來台，且剛好清明、端午節、中秋節都有民航機遇劫，來台灣「另類過節」。

由於當年各次劫機分別從不同方向飛往台灣，立刻引發外界質疑根本是中共當局有意測試我方的空防反應，試圖找出盲點死角。如今卅多年過去，兩岸關係已經從冷到熱、再從熱到冷，翻過了好幾頁，又出現聲稱要投奔自由的投誠者，令人不知今夕是何夕。

但無論當事人究竟是投誠、躲債或另有背後貓膩，海防門戶洞開已是令人憂心的事實，固然岸際雷達、熱顯像儀等高科技器材有助監控，遇到各種海岸地形可能仍有盲點死角，海巡署成立多年，對於各海岸線的地形地貌特性早應有所掌握，應痛定思痛因地制宜，趕緊補破網。

回顧今年以來，海巡署歷經○二一四撞船事件、大陸海警公務船大舉侵擾我禁限制水域、端午節小艇直驅淡水河等事件，一路跌跌撞撞，身為海巡大家長的海委會管碧玲主委，神隱一整天後，晚上才在臉書發文，但民眾更想知道的是，海巡署究竟要如何為國人看緊海防大門。