我海防不設防？ 陸男駕橡皮艇直闖林口海岸

中秋前夕，中國大陸籍王姓男子昨清晨六時許，駕乘橡皮小艇接近林口海岸，王男自稱因嚮往自由台灣偷渡來台，但小艇如何穿越二四○浬海路，仍有不少疑點，昨晚被依違反入出國及移民法，移送新北地檢署複訊後聲押禁見；這是今年第二起大陸人駕小艇突破我海防抵達本土案例，且都發生在假期，加上地點敏感，引發海岸防禦的國安疑慮。

端午連假期間，大陸阮姓男子駕駛小艇闖入淡水河口，昨天又出現王姓男子乘橡皮小艇抵達林口海岸，不僅完全躲過監測，兩人闖入的地點，還是戍守首都政經中樞「防衛鐵三角」地帶，引發高度關注。學者分析，可能是對岸在刺探海巡署岸巡防線的漏洞與盲點。

由於淡水河口防務攸關大台北政軍中樞的防禦安全，專家提醒，軍方及海巡署除必須拴緊螺絲外，對這種對於層出不窮、防不勝防的不對稱滲透案件，更需思考新的應處方法。

大陸王姓男子（圖）從浙江出海，駕橡皮艇靠近林口海岸，過程躲過監測，引發國安疑慮。昨晚移送新北地檢署複訊後聲押禁見。記者王長鼎／翻攝

小艇距沿岸不到數十公尺

卅一歲王姓男子自稱是中國大陸浙江省寧波市牛尾塘人士，他表示本月九日上午八時，駕駛一艘有舷外機的橡皮艇，從寧波市出海，歷經五天海上航行，昨天清晨六時廿三分，出現在新北市林口區後坑溪出海口附近，距汕頭沿岸不到數十公尺，王男自行以手機打國際求救號碼報案。

新北市消防局獲報後，通知海巡人員，警、消、海巡三單位到場拉人船上岸，消防員步行下海將王男人艇拉上岸邊，王男面露疲態第一句話就說「我口渴」，經檢視有脫水狀況送醫無大礙。

王男沒帶行囊，身上穿著黑色套裝雨衣、橘色背心救生衣，橡皮艇上可見三至四桶廿公升的空汽油桶、數瓶空礦泉水瓶，王一路從中國浙江省寧波市駕駛橡皮艇出海，橫渡海峽到台灣。但他一路避過軍方、海巡署「三道監偵幕（雷情系統、岸際守望、海上巡防艇）」，引發各方質疑。

王男供稱，因在大陸負債，嚮往自由台灣、想到台灣重新生活，才駕駛橡皮艇偷渡來台；但男子自稱從寧波放艇下水，而寧波距台灣約二四○浬，海巡署懷疑小艇是否能穿越漫漫海路，真能在海上漂流五天來台？已把王男手機送鑑識，希望透過手機信號追蹤，深入查證還原王男行蹤。

3個月2度 陸艇突破淡水河防 製表／廖炳棋

海委會主委管碧玲昨晚指出，此事件沒有人為疏失，凸顯的是國家海防須要大幅提升。

台灣海防由海軍、海巡署交互構成，對於小艇穿越我方海防卻未及早發現，海巡署指出，王男駕駛的橡皮艇船長三點六公尺，目標太小，加上慢速航行或漂流，雷達無法偵測，海巡署雷達回放後，也沒發現不明航跡。

海巡署指出，沒有紅外線熱顯像儀，就偵測不到，目前正建置紅外線熱顯像儀等設備、充實無人機及建造新式艦艇等計畫，未來會大幅提升偵蒐能量。